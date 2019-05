Concorso scuola | al via il Pas | subito la cattedra ai docenti con più titoli e servizio

Scuola - Concorso DSGA ultime notizie : elenco ufficiale sedi - istruzioni e video procedura : In merito al prossimo Concorso DSGA, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio portale, dell’elenco delle sedi e l’assegnazione dei candidati per le prove preselettive: ubicazioni ed abbinamenti dei candidati alle sedi/aule di svolgimento delle prove preselettive con le eventuali turnazioni per ogni USR. Concorso DSGA: pubblicato elenco sedi ed assegnazioni candidate prove preselettive L’elenco in ...

Concorso scuola - ok al Pas : servizio potrebbe essere valido anche nella paritaria : Nei giorni scorsi il Ministro Bussetti ha accettato la proposta dei sindacati riguardante il Pas (Percorso abilitativo speciale). L'obiettivo è quello di ridurre il precariato all'interno del mondo scolastico, facilitando il percorso dei docenti che da anni svolgono questo lavoro ma non sono ancora riusciti ad ottenere una cattedra. Ma chi potrà accedere al Pas? Questo percorso sarà aperto ai docenti con almeno tre anni di servizio, uno dei ...

Concorso scuola : in arrivo il bando per la primaria - via libera al Pas per la secondaria : Soltanto la scorsa settimana i sindacati legati al mondo scolastico avevano inoltrato al Ministro dell'Istruzione una proposta riguardo alla formazione ed al reclutamento degli insegnanti con tre anni di servizio (36 mesi). Ebbene il Ministro Bussetti ha risposto positivamente e ha deciso - dunque - di concedere il lascia passare per il Pas, e cioè il percorso abilitante straordinario riservato ai docenti con tre annualità di lavoro. Tale ...

Concorso scuola - ok del ministero : arriva il bando di assunzione per 17mila maestre dal 2020 : Con il via libera del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, è in arrivo il bando per l'assunzione di 17mila nuovi maestri e maestre della scuola primaria e d'infanzia. Inoltre la stessa ministra ha autorizzato anche i nuovi contratti dei presidi, con un aumento di stipendio di 160 euro al mese.

Scuola - Concorso riservato infanzia primaria non è una sanatoria : Il concorso riservato ai diplomati magistrali in possesso di un servizio di 24 mesi negli ultimi 8 anni è ancora al centro dell’attenzione della stampa nazionale. In un articolo pubblicato da Repubblica, l’antifona si capisce già dal titolo: Scuola, ecco il concorso-sanatoria. Nel cappello di presentazione appare già un madornale errore quando si allude alla possibilità di trasferimento della provincia. I diplomati magistrali, si sa, ...

Scuola - precariato ultime notizie : pressing per PAS e Concorso docenti con 36 mesi : Non si è parlato solo di contratto nell’incontro tenutosi lunedì scorso al Miur tra il governo e i sindacati, ma anche di reclutamento: in una nota congiunta, le sigle sindacali che hanno sottoscritto l’intesa dello scorso 24 aprile hanno sottolineato come si è parlato anche dei molti precari della Scuola con più di 3 anni di servizio, compresi i facenti funzione di DSGA. Pas e concorso docenti con 36 mesi di servizio: il Miur prende ...

Concorso scuola : 48.536 posti disponibili tra medie e superiori - probabile Pas in arrivo : Sono attese circa 150mila domande in vista del prossimo Concorso docenti per la scuola secondaria di I e II grado. A fronte di un numero così alto di richieste, sono disponibili ''soltanto'' 48.536 posti, ripartiti tra scuole medie e superiori. Ad oggi non è ancora chiaro quali siano le regioni in cui saranno suddivisi per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, e cioè dove sarà possibile sostenere il Concorso in corrispondenza ai posti ...

Concorso scuola secondaria 2019 : procedure - prove e possibili candidati : I posti in palio per il Concorso per la scuola secondaria sono 48.536 in totale, tra primo e secondo grado. Si è in attesa di conoscere la suddivisione per regione. Le previsioni parlano di una possibile platea di 150mila candidati. Dei requisiti di accesso ne abbiamo già parlato in un articolo precendente. Concorso scuola secondaria 2019: quante procedure e prove? Ogni candidato al Concorso per la scuola secondaria, potrà partecipare al ...

Concorso scuola 2016 : chiarimenti sulle assunzioni dei vincitori : Continua l’odissea dei vincitori del Concorso scuola 2016. Come spiega un recente comunicato da parte di Conavincos (Coordinamento Nazionale vincitori Concorso scuola 2016) a seguito di informazione priva di qualsiasi valore giuridico, si reputa giusto addurre doverosi chiarimenti, circa l’assunzione dei vincitori del Concorso espletato oramai tre anni fa. Eppure, come informa lo stesso Conavincos, esiste un diritto per i vincitori ...

Concorso docenti scuola secondaria : ecco dove e come conseguire i 24 cfu : La legge di bilancio ha modificato il Concorso docenti operando una distinzione tra chi detiene un servizio di almeno 36 mesi e chi invece può vantare soltanto qualche mese di supplenza o soltanto la laurea. Il Ministero ha già inoltrato la richiesta al MEF per ottenere l’autorizzazione al numero dei posti da mettere a bando. In un altro nostro articolo avevamo specificato quali sono i requisiti necessari per i neolaureati. I ...

Concorso ordinario scuola dell’infanzia e primaria - posti di sostegno : ecco cosa studiare : Nei nostri precedenti articoli, vi abbiamo illustrato i programmi di studio relativi al Concorso ordinario per i posti comuni della scuola dell’infanzia (qui potrete trovare il programma) e per i posti comuni della primaria (qui il programma). Qui di seguito, invece, troverete gli argomenti da studiare in merito al Concorso ordinario infanzia e primaria riservato ai posti per il sostegno. Concorso scuola infanzia e primaria: il programma ...

Concorso ordinario scuola primaria : come devo prepararmi? Ecco cosa studiare : Dopo aver esposto in un articolo precedente il programma di studio che potranno seguire i candidati al Concorso ordinario per la scuola dell’infanzia, vi riportiamo qui di seguito gli argomenti di preparazione che riguarderanno, invece, i candidati per i posti comuni del Concorso ordinario per la scuola primaria. Concorso scuola primaria, gli argomenti su cui prepararsi Il candidato deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e ...

Concorso ordinario scuola dell’infanzia : cosa devo studiare? Ecco il programma : Il bando del Concorso ordinario per la scuola dell’infanzia è ormai alle porte: la sua pubblicazione è imminente. A beneficio di tutti coloro che intendono candidarsi per tale procedura concorsuale, indichiamo qui di seguito il programma di studio da seguire per la preparazione al Concorso. Concorso ordinario scuola dell’infanzia, Ecco cosa studiare Il candidato deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e ...

Concorso docenti di scuola secondaria rivolto ai neolaureati : Sta per partire il Concorso ordinario rivolto ai docenti di scuola secondaria del I e II grado rivolto ai soggetti che vogliono lavorare nella scuola a tempo indeterminato. neolaureati e supplenti alle prime esperienze avranno dunque la loro opportunità per essere assunti dal Miur in pianta stabile. Il MEF ha già ricevuto la richiesta per poter mettere a bando 48.536 posti, di cui 8.491 sul sostegno. Molti di questi saranno riservati ai neo ...