Concerto alla Scala | cellulare squilla tre volte e il pianista infastidito sospende

C’è il Concerto alla Scala e un cellulare squilla per tre volte : il pianista mantiene la calma - ma alla quarta… : Sul palco, alla Scala, c’è il pianista russo Arkadij Volodos. A un certo punto, mentre per il bis sta interpretando una Siciliana da un concerto di Bach-Vivaldi, in platea inizia a squillare un cellulare. Una, due, tre volte. Volodos continua a suonare. Ma alla quarta volta decide di sospendere l’esibizione. “I suoi incantevoli pianissimi sarebbero risultati inudibili” ha raccontato, su Facebook, il musicista Luca ...

Matera : un Concerto “spaziale” celebrerà il primo passo sulla Luna a 50 anni dalla missione Apollo 11 : Avrà luogo a Matera, Capitale europea della Cultura 2019, un concerto “spaziale” che celebrerà i 50 anni della missione Apollo 11 che portò all’atterraggio dell’uomo sulla Luna. Una performance multimediale è in programma il 18 luglio alla Cava del Sole, dove si esibiranno gli Icebreaker, con musiche di Brian e Roger Eno e Daniel Lanois coadiuvati dalle immagini esclusive riprese dallo spazio. A renderlo noto la ...

Ballando con le stelle - sConcerto in diretta : Antonio Razzi - come si è conciato e cosa fa alla ballerina : A Ballando con le stelle, sconcerto per Antonio Razzi. L'ex senatore è stato conciato malissimo: vestito tutto di giallo come Jim Carrey nel film The Mask. Se ci unite la negazione al ballo e le mosse pecorecce, viene fuori una tremenda pagina di televisione. Nella puntata di ieri Ballando con le s

Concerto Primo Maggio/ Noel Gallagher spazza via la tristezza di Manuel Agnelli : Concerto Primo Maggio, Noel Gallagher spazza via la tristezza di Manuel Agnelli. La lezione dell'ex Oasis: ecco perché. Le ultime notizie.

Le parole sono importanti anche al Concertone : dal palco canzoni e appelli alla disobbedienza : Le parole. sono state loro le protagoniste del tradizionale Concertone del Primo Maggio a Roma. Quelle dello slogan scelto dagli organizzatori per quest'anno: lavoro, diritti, stato sociale, Europa. ...

Il pubblico del Concertone del Primo Maggio è tiepido con Noel Gallagher che canta gli Oasis - Achille Lauro è la vera star (video) : Al Concertone del Primo Maggio 2019 che passerà alla storia soprattutto per le polemiche sulla mancanza di donne sul palco, se non tra gli artisti emergenti, la star più attesa Noel Gallagher ha ricevuto un'accoglienza meno calorosa dell'idolo (non più trap) del momento, Achille Lauro. Il frontman degli High Flying Birds è tornato al Primo Maggio romano con la sua band esibendosi come Primo ospite della parte serale del Concertone, subito ...

Concerto del Primo maggio - Noel Gallagher porta i Beatles sul palco : 'Sarà un mondo meraviglioso', canta Noel Gallagher , l'artista più atteso del Concertone del Primo maggio a Roma. La piazza è una distesa di ombrelli, ma resiste, sogna insieme all'ex Oasis un mondo ...

Dall'ex Ilva alla Tap : le battaglie ambientali del Concerto del Primo Maggio a Taranto : A Taranto si suona, ma si parla anche di temi sociali ed ambientali. Dall'ex Ilva alla Tap: ecco i temi in Primo piano sul palco del concerto tarantino del Primo Maggio. Nato grazie alla direzione artistica di Michele Riondino, Roy Paci e Diodato, con il supporto del Comitato di cittadini e lavoratori Liberi e Pensanti, il concerto tarantino è stato un momento di riflessione collettiva per la cittadinanza pugliese e non solo."Noi vogliamo ...

Dalla maglia extra-lusso a quella coi nomi dei sindacati. Il look di Ambra al Concertone stronca le polemiche : La scelta dell'outfit non era piaciuta al mondo dei social network, che si erano scagliati contro la Angiolini senza usare mezzi termini. Gli utenti l'avevano accusata di "non essere una vera ...

Dalla maglia extra-lusso a quella coi nomi dei sindacati. Il look di Ambra al Concertone stronca le polemiche : Dalla maglia extra-lusso a quella con i nomi dei tre sindacati italiani scritti a mano: Ambra Angiolini torna a condurre il "Concertone" e sembra voler mettere a tacere una volta per tutte le polemiche che l'avevano coinvolta lo scorso anno. Durante il concerto 2018, infatti, l'attrice fu duramente criticata per essere salita sul palco con un maglioncino multicolore firmato Alberta Ferretti. Costo? 350-400 euro circa.La scelta dell'outfit non ...

1° maggio. Il Concerto di piazza Dante finanziato dalla tassa di soggiorno dei turisti : Nelle malandate casse di Palazzo San Giacomo, il vicesindaco e assessore al Bilancio Enrico Panini ha scovato 55mila euro per finanziare l’installazione del palco per il concerto del primo maggio in piazza Dante. La notizia è sul Mattino di oggi, a firma Luigi Roano. Panini è anche segretario di demA ed ex sindacalista della Cgil. I fondi per il concerto provengono dalla tassa di soggiorno pagata dai turisti all’arrivo in città. A proporre il ...

1 Maggio 2019 - la sfida dei Concertoni con Noel Gallagher a Roma e la reunion degli Oaesis di Toti e Tata a Taranto : Roma 'spara' e Taranto risponde: se il Concerto del Primo Maggio di Roma ha tra i suoi artisti Noel Gallagher, l'UnoMaggio Libero e Pensante di Taranto può contare sulla reunion degli Oeasis, ovvero della parodia pugliese creata negli anni '90 da Toti e Tata. Ok, molti dei nostri lettori non sapranno assolutamente chi siano, un po' per età, un po' per provenienza geografica: il duo, infatti, ha segnato la scena televisiva e comica del Sud Italia ...

Noel Gallagher al Concerto primo maggio Roma : curiosità e vita privata. Chi è : Noel Gallagher al concerto primo maggio Roma: curiosità e vita privata. Chi è Noel Gallagher è un artista con un passato importante: la sua partecipazione come uno dei membri di punta degli Oasis gli ha donato una fama notevole. Gli Oasis sono un gruppo rock britannico, nato nel 1991 a Manchester e destinato a diventare uno dei più influenti nel panorama artistico degli anni novanta, con gli 11 album pubblicati. Tuttavia, nel 2009 Noel ...

La storia del primo maggio : dalla lotta per il diritto a '8 ore di lavoro' al Concerto di Roma : La festa del primo maggio è stata istituita in memoria di battaglie operaie, fatte per ottenere un diritto ben preciso: 8 ore di lavoro. La lotta partì dall’Australia nel 1855: “8 ore di lavoro, 8 ore di svago, 8 ore per dormire”, questo era lo slogan rivoluzionario dell’epoca. A compiere l’opera di megafono e divulgazione di questa innovativa idea, ci pensarono i sindacati, che la proclamarono in giro per la Terra. Nel 1867 nell’Illinois si ...