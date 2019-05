“Come fai?!” Federica Panicucci | foto da 10 e lode Ma i fan vogliono il suo segreto

caffeinamagazine

(Di martedì 28 maggio 2019) “Tra una pausa e l’altra della diretta di Mattino 5”, scrivesotto allache la immortala in studio ed è subito Boom di like e di commenti. Lo scatto ha totalizzato oltre 27mila ‘mi piace’ e quasi 700 messaggi in poche ore. La conduttrice, 51 anni, ha voluto condividere con i suoi tanti follower di Instagram un momento di pausa dalla diretta di Mattino Cinque. Ha mostrato il suo look, ancora una volta vincente, scelto per tenere compagnia agli italiani durante la mattina: un elegante completo giacca e pantalone con décolleté tacco 15. Per finire, capelli legati in una raffinata coda alta e il trucco, come sempre, impeccabile. Promossa a pieni voti. E non solo per il look: per i fanè a dir poco spettacolare e radiosa. “Stupenda, la più bella meraviglia che esiste, intelligente, carina, adorabile creatura fantastica”, scrive uno nei ...

lucasofri : Di Maio: 'la nostra gente non è andata a votare, si è astenuta'. E come fai a chiamarla 'tua gente', se manco va a votarti? - pisto_gol : @FuorissimoX Invece fattela da solo. Come fai sempre ?? - gizzo97 : RT @JJesus_Official: @DiMarzio Grande squadra si pero non più grande della AS ROMA. Infatti, se trattano i club e poi con il giocatore come… -