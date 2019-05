Clima | Trump affila le armi | potrebbe stralciare tutte le norme sulle emissioni

Trump chiede di togliere i riferimenti al 'Climate change' dalla dichiarazione artica : ROMA - Via il riferimento al cambiamento climatico dalla dichiarazione sulla politica artica. Sarebbe questa la posizione che gli Usa sembrano intenzionati a portare avanti in occasione della riunione ministeriale del Consiglio artico, la settimana prossima, stando a quanto ...

Clima - Greta Thunberg : “Con Trump i fatti non funzionano - non ho tempo per lui” : “Non so cosa direi a Donald Trump se lo incontrassi, probabilmente niente, perché con lui i fatti non funzionano. Qualcun altro dovrà convincerlo, perché io non ho tempo”. Ad affermarlo è Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che a 16 anni con la sua protesta contro il cambiamento Climatico è divenuta un’eroina globale, in un’intervista a Sky TG24 realizzata da Federico Leoni. L’intervista sarà in onda ...

