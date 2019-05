Classifica Giro d’Italia 2019 | sedicesima tappa | Vincenzo Nibali secondo a 1’47” da

Classifica Giro d'Italia 2019/ Maglia rosa Carapaz - oggi il Mortirolo : Classifica Giro d'Italia 2019: Richard Carapaz Maglia rosa. oggi è la tappa con il Mortirolo, giorno fondamentale per i big che puntano al successo.

Giro d’Italia 2019 - Lovere-Ponte di Legno : tutte le salite ai raggi X. Mortirolo micidiale - domani si decide la Classifica generale : Il Giro d’Italia 2019 ripartirà martedì 28 maggio con la Lovere-Ponte di Legno, la sedicesima tappa non sarà più caratterizzata dal Passo Gavia (cancellato per pericolo slavine) ma si preannuncia altamente spettacolare e sarà decisiva in ottica classifica generale: bisognerà scalare il Mortirolo e i big si daranno battaglia, Vincenzo Nibali deve recuperare 1’47” su Richard Carapaz e 1′ su Primoz Roglic, sicuramente lo ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - 15^ tappa : Vincenzo Nibali guadagna 40” a Roglic - Carapaz in rosa con 1’47” sullo Squalo : La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019 ha stravolto la Classifica generale, la Ivrea-Como si presentava con un finale di fuoco sulla falsariga del Giro di Lombardia e ha permesso ai big di scatenarsi: Vincenzo Nibali ha attaccato sul Civiglio, solo Richard Carapaz in maglia rosa è riuscito a seguirlo e i due sono riusciti a guadagnare una quarantina di secondi su Primoz Roglic che è caduto in discesa. L’ecuadoregno conserva il ...

Giro d’Italia – Carapaz si tiene la maglia rosa - Nibali accorcia le distanze su Roglic : la nuova Classifica generale : Carapaz si conferma leader della classifica generale: Roglic perde terreno e Nibali ne approfitta per accorciare le distanze E’ terminata la 15ª tappa del Giro d’Italia: Dario Cataldo ha trionfato sul traguardo di Como, dopo una fantastica fuga, seguito dal connazionale Cattaneo. Gli occhi però sono stati puntati tutti sui big, in lotta per la vittoria finale. Giornata sfortunata per Roglic: lo sloveno della Jumbo Visma ha ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e Classifica della tappa di oggi (Ivrea-Como) : Dario Cataldo batte Mattia Cattaneo - protagonista Vincenzo Nibali : Dario Cataldo ha vinto la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019, 232 km da Ivrea a Como. Il corridore dell’Astana ha battuto in volata il compagno di fuga Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli – Sidermec). Terzo posto per il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott), che precede il connazionale Hugh Carthy (EF Education First), la maglia rosa Richard Carapaz (Movistar) e Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), grande protagonista con un ...

Classifica Giro d'Italia 2019/ Maglia rosa Carapaz - la prima volta dell'Ecuador : Classifica Giro d'Italia 2019: Richard Carapaz nuova Maglia rosa, è la prima volta dell'Ecuador. Oggi verso Como un'altra tappa da non perdere.

Classifica Giro d’Italia 2019 - 14^ tappa : Nibali guadagna 4” su Roglic - Carapaz in maglia rosa! Tutto ribaltato a Courmayeur : La quattordicesima tappa ha stravolto la Classifica generale del Giro d’Italia 2019. Richard Carapaz ha attaccato sulla salita del Colle San Carlo, è volato in discesa, è stato bravissimo lungo l’ascesa verso Courmayeur e ha ribaltato la situazione: l’ecuadoregno ha indossato la maglia rosa con 6 secondi di margine su Primoz Roglic. Lo sloveno ancora una volta ha marcato Vincenzo Nibali che ci ha provato sia in salita che in ...

Giro d’Italia – Carapaz vince a Courmayeur e sfila la Maglia Rosa a Polanc - la nuova Classifica generale dopo la 14ª tappa : La nuova classifica generale del Giro d’Italia vede Carapaz in testa, con Roglic e Nibali subito a completare l’ipotetico podio Richard Carapaz è la nuova Maglia Rosa del Giro d’Italia 2019, il corridore della Movistar vince la quattordicesima tappa e sale in testa alla generale, con sette secondi di vantaggio su Primoz Roglic. N iente da fare per Jan Polanc, che retrocede in settima posizione dopo lo svantaggio ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e Classifica della tappa di oggi (Saint Vincent-Courmayeur) : tappa e maglia per Carapaz - Nibali terzo : La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2019 non ha deluso le aspettative. Sulla salita del Colle San Carlo la battaglia tra gli uomini di classifica è finalmente esplosa: Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) ha provato più volte ad attaccare, ma un tenace Primoz Roglic (Jumbo-Visma) non ha mai perso contatto marcando il fuoriclasse siciliano. Richard Carapaz (Movistar) è stato il vero protagonista della giornata: il giovane scalatore ...

Classifica Giro D'ITALIA 2019/ Maglia rosa Polanc - Ciccone è sempre più azzurro : CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2019: Jan Polanc resta Maglia rosa, ma oggi la quattordicesima tappa ci regalerà ancora tante salite e i big sono tutti vicini.

Classifica Giro d'Italia 2019/ Polanc maglia rosa : Lopez e la variabile Astana : Classifica Giro d'Italia 2019: Jan Polanc resta maglia rosa, ma oggi la quattordicesima tappa ci regalerà ancora tante salite e i big sono tutti vicini.

Classifica Giro d'Italia 2019/ Maglia rosa Polanc - i big si ricompattano : Classifica Giro d'Italia 2019: Jan Polanc resta Maglia rosa, ma oggi la quattordicesima tappa ci regalerà ancora tante salite e i big sono tutti vicini.

VIDEO Miguel Angel Lopez - salto di catena al Giro d’Italia : sfortuna nera in salita - esce di Classifica : Miguel Angel Lopez è stato sfortunatissimo durante la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019, il colombiano era in grandissima forma e sembrava poter fare la differenza sulla salita finale che conduce al Lago Serrù quando a una dozzina di chilometri dal traguardo ha avuto un problema meccanico: salto di catena per il capitano della Astana che ha perso tantissimo tempo per risolvere la criticità. Il sudamericano è poi ripartito a razzo e ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - tredicesima tappa : tutto stravolto in salita! Landa e Zakarin ribaltano - Nibali a 1’44” da Roglic - Yates game over : Il Giro d’Italia 2019 è scoppiato in occasione della tredicesima tappa, la durissima Pinerolo-Ceresole Reale: primo arrivo in salita nei pressi del Lago Serrù, la frazione ha letteralmente stravolto la Classifica generale. Vincenzo Nibali e Primoz Roglic si sono marcati, lo Squalo rimane a 1’44” dallo sloveno mentre Mikel Landa ha attaccato sull’ultima salita e ha recuperato 1’40” sui due big rientrando ...