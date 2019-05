Ciriaco De Mita sindaco | età | carriera e biografia dell’ex premier

Avellino - Ciriaco De Mita 'da record' : a 91 anni confermato sindaco di Nusco : A Nusco non c'è stata partita. Il piccolo feudo 'demitiano' resta inespugnabile. A 91 anni, l'ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, definito 'highlander', ovvero l'ultimo immortale della politica italiana, è stato riconfermato sindaco del comune in provincia di Avellino che gli ha dato i natali quasi un secolo fa e dove da sempre risiede. De Mita ha sconfitto in un colpo solo il dato anagrafico e il suo avversario, Francesco Biancaniello ...