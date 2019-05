Chi sono i deputati italiani eletti al Parlamento UE?

Nuova riunione segreta del Bilderberg. Ecco Chi sono gli italiani invitati : Aurora Vigne La 67ma riunione del gruppo Bilderberg si terrà a Montreux, in Svizzera, dal 30 maggio al 2 giugno. Per l’Italia ci saranno Matteo Renzi, Stefano Feltri del Fatto Quotidiano e Lilli Gruber Si riuniranno dal 30 al 2 giugno, ma il luogo dell'incontro preciso non è ancora stato confermato e verrà comunicato soltanto due giorni prima. Questa volta i membri del gruppo Bilderberg si troveranno a Montreux, in Svizzera. ...

Finals NBA – Iguodala e il peso dell’età : “sono vecChio - farmi trovare pronto sta diventando difficile. Raptors? Ci divertiremo” : Andre Iguodala si prepara alla 5ª Finale NBA della sua carriera. A 35 anni, il cestista degli Warriors ammette di sentire il peso dell’età Andre Iguodala è stato l’uomo in più dei Golden State Warriors anche in questa stagione. I suoi 10.1 punti di media in uscita dalla panchina, la sua attitudine difensiva e la sua esperienza sono armi fondamentali per il successo degli Warriors, tanto quanto le giocate offensive di Curry e ...

I piccoli draghi australiani sono a risChio estinzione : di uno perse le tracce dal 1969 : Grazie a un'approfondita revisione tassonomica dei piccoli agamidi australiani del genere Tympanocryptis, gli scienziati hanno determinato che il "drago senza orecchie delle praterie" potrebbe essere già estinto, dato che non se ne vedono esemplari dal 1969. Le altre specie sono minacciate da cambiamenti climatici, siccità e pascoli eccessivi.Continua a leggere

Francesca VecChioni : "Non avevo paura di dire che sono omosessuale. Mio padre me l'ha estorto" : “A lungo ho lottato contro una specie di coming out rovesciato: non avevo tanto paura di dire di essere omosessuale, quanto di essere figlia di Roberto Vecchioni. Mi sembrava di prendere meriti non miei. Per cui stavo lontana dalla ribalta e lavoravo, defilata nel campo finanziario”. Poi, nel 2012, Francesca ha deciso di cominciare le sue battaglie: è stata la prima italiana ad apparire sulla copertina di un giornale per ...

Presidente Commissione Europea 2019 : Chi sono i papabili e iter : Presidente Commissione Europea 2019: chi sono i papabili e iter Le elezioni europee 2019 sono giunte al termine, adesso tocca alla formazione del Parlamento europeo, al gioco delle coalizioni, alla ricerca di una maggioranza assoluta, per la quale i raggruppamenti sono condizione fondamentale di sussistenza. I risultati delle europee parlano chiaro: il quadro generale – quindi livello locale/nazionale a parte – non vede un’avanzata dei ...

Berlusconi - Salvini - Calenda e Pisapia : ecco Chi sono i mister preferenze : Il leader della Lega fa il pieno nel Nord-Ovest e nel Nord-Est. Al terzo posto Giorgia Meloni, con più di 470mila preferenze. Il candidato più votato del M5s è Dino Giarrusso

Di Maio - nel mirino ora ci sono gli incariChi multipli : un passo "di lato" è possibile : Vertice fiume in casa M5s. Oggi Luigi Di Maio ha la guida del partito, del ministero dello sviluppo economico, del ministero...

Europee - Di Maio : Sono andate male - ma nessuno mi ha Chiesto dimissioni : "nessuno ha chiesto le mie dimissioni", spiega Di Maio parlando della sua posizione all'interno del M5s. Luigi Di Maio commenta l'esito delle elezioni Europee, riconoscendo la sconfitta del Movimento 5 Stelle e assicurando che nessuno ha chiesto le sue dimissioni da capo politico. Annunciando di aver chiesto un vertice di governo al presidente del Consiglio Conte, Di Maio annuncia anche l'inizio della fase di riorganizzazione del M5s.

Da oggi unità e coesione del Paese sono più a risChio : Le elezioni per il Parlamento europeo sono andate grosso come ci si attendeva. La Lega ha sfondato, ottenendo un dato veramente straordinario se si considera che si tratta di una media nazionale.Inutile, pertanto, confrontarlo con il 41% renziano del 2014. La Lega era fino a pochi mesi fa la Lega Nord e porta ancora avanti gli interessi del Nord, anche se formalmente si presenta come un partito nazionale. E partito nazionale dal punto di vista ...

Sclerosi multipla : in Italia 120mila pazienti affetti - le terapie sono efficaci ma rimangono risChiose : “sono circa 120 mila le persone in Italia ad essere affette da Sclerosi multipla. E oggi, grazie alla ricerca abbiamo a disposizione più di 15 diverse terapie che sono modulabili tra quelle più leggere e quindi con un migliore profilo di sicurezza, e quelle più pesanti, più efficaci ma con qualche problema per ciò che concerne la sicurezza“. E’ quando dichiarato da Gianluigi Mancardi, presidente nazionale della Società Italiana ...

Un buco nella sicurezza Google : Chrome - Safari e Firefox (mobile) sono stati a risChio : Forse non tutti sono a conoscenza dell'importanza del Google Safe Internet Browsing, un tool utile a sventare fenomeni di phishing che altrimenti avrebbero più facilmente fare presa sugli utenti che navigano in rete. Purtroppo, però, lo strumento ha avuto a che vedere con un exploit decisamente importante a cavallo tra il 2017 ed il 2018, fortunatamente poi risolta per mano di un progetto accademico. Come riportato da 'gizchina.com', la falla ...

Elezioni europee 2019 : Chi sono i candidati più votati : Matteo Salvini è il candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze. In tutte le circoscrizione si è confermato l'esponente più votato del Carroccio. Giuliano Pisapia e Carlo Calenda sono invece i candidati del Pd ad aver ottenuto il maggior numero di voti nelle circoscrizioni settentrionali. Per Forza Italia il favorito è Silvio Berlusconi ad eccezione del Centro, dove è capolista Antonio Tajani. Per il Movimento 5 Stelle è vittoria ...

Cadice - rissa tra studenti in Erasmus : Chi sono i quattro italiani fermati : Hanno dai 21 ai 28 anni i quattro ragazzi italiani protagonisti della rissa a Cadice. I giovani in queste ore sono stati ascoltati dalle autorità locali e gli interrogatori continueranno nel...

Yemen : a Basatheen sono in molti a fuggire - ma c’è anche Chi si batte per un futuro migliore : di Laura Silvia Battaglia Basatheen significa i “i giardini” e, a dispetto del nome, è uno slum periferico nella città di Aden, la perla dello stretto di mare di Baab al Mandab e oggi capitale della Repubblica dello Yemen devastata dalla guerra. Il quartiere è un condensato di fogne a cielo aperto che si confondono con l’acqua piovana, discariche di rifiuti a ogni angolo di strada, costruzioni sbilenche, baracche di lamiera, tende. In questo ...