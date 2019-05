Chelsea | clamorosa lite in allenamento tra David Luiz e Higuain | Sarri si infuria e

sportfair

(Di martedì 28 maggio 2019) I due giocatori hanno avuto da ridire nel corso dell’di questo pomeriggio alla vigilia della finale di Europa League, spingendo l’allenatore toscano ad arrabbiarsi e ad abbandonare il campo Clamoroso quanto avvenuto nel corso dell’di oggi del, impegnato domani sera nella finale di Europa League contro l’Arsenal. AFP/LaPresse Durante la partitella finale,hanno avuto qualcosa da ridire tra di loro dopo un contrasto di gioco, una situazione sfociata poi in una vera e propriache ha mandato su tutte le furie Maurizio. L’allenatore toscano non è riuscito a trattenere la sua ira, abbandonando il terreno di gioco scagliando il cappellino a terra. Ecco il video:pissed off asandfight in training and Kanté couldn’t complete the session due to injury ...

SiamoPartenopei : Indiscrezione clamorosa dalla Spagna su Sarri ed il Chelsea, colpo di scena alla Juventus? - Adamao76 : @MarcelloChirico Se il Chelsea dovesse confermare Sarri, cosa ke io spero, Guardiola e Klopp nn vengono, Mourinho n… - Adamao76 : @walteriaca Se il Chelsea dovesse confermare Sarri, cosa ke io spero, Guardiola e Klopp nn vengono, Mourinho neanke… -