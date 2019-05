Champions | per la finale previsti 400 milioni di telespettatori

FIFA 19 : tutto pronto per la finalissima della eChampions League : Gli otto migliori giocatori di FIFA 19 di tutto il mondo sono pronti per la finalissima eChampions League che si terrà a Madrid il 31 maggio. Il torneo, frutto della collaborazione tra la UEFA e EA SPORTS, vedrà i finalisti sfidarsi su PlayStation e il vincitore sollevare il Trofeo eChampions League nell'Estadio Metropolitano alla vigilia della finale di UEFA Champions League del 1 giugno. I videogiocatori e i loro coach prenderanno parte a un ...

Gattuso saluta il Milan - troppo forte il rimpianto per la Champions : Dopo un anno e mezzo, con 83 panchine rossonere, Gennaro Gattuso saluta il Milan. Il comunicato arriva questa mattina, svegliando i tifosi con una notizia prevedibile, ma al tempo stesso inaspettata. Insieme al Ringhio, anche il direttore dell'area tecnica Leonardo saluta il club, a causa di divergenze interne. Con l'addio del mister, si chiude un anno particolare per il Milan. Pochi punti in campionato, nessun trofeo vinto e soprattutto la ...

Mirante e la sua teoria sull’annata della Roma : “ecco perchè abbiamo perso la corsa Champions” : Roma, Antonio Mirante è stato convocato in Nazionale dopo l’ottima annata in giallorosso dopo il flop di Olsen “I maggiori problemi della stagione sono stati la mancanza di continuità e gli infortuni. abbiamo fallito il maggior obiettivo, peccato“. Lo dice il portiere della Roma, Antonio Mirante, all’indomani della conclusione del campionato che ha visto il giallorossi fallire l’ingresso in Champions League. ...

Mirante e la sua teoria sull’annata della Roma : “ecco perchè abbiamo perso la Champions” : Roma, Antonio Mirante è stato convocato in Nazionale dopo l’ottima annata in giallorosso dopo il flop di Olsen “I maggiori problemi della stagione sono stati la mancanza di continuità e gli infortuni. abbiamo fallito il maggior obiettivo, peccato“. Lo dice il portiere della Roma, Antonio Mirante, all’indomani della conclusione del campionato che ha visto il giallorossi fallire l’ingresso in Champions League. ...

Klopp sulla finale di Champions League : “Speriamo che la terza volta sia quella buona” : Jurgen Klopp sabato proverà a sfatare il suo personale tabù. quella contro il Tottenham sarà la terza finale Champions. Le sue parole in un’intervista a Uefa.com: “Un proverbio tedesco dice: ‘La terza volta è quella buona‘. Al Mainz ho mancato la promozione due volte e l’ho conquistata alla terza. Speriamo che valga anche per la Champions League”. Dopo le sconfitte con Borussia Dortmund nel 2013 e ...

Serie A 2018/19 : un'esperienza lunga 38 giornate che si conclude con l'Inter in Champions : Si conclude così la 38esima e ultima giornata del massimo campionato italiano di calcio, che assegna gli ultimi verdetti e il destino di poche squadre. Una giornata combattuta e spettacolare, non priva di sorprese. Una giornata da dentro o fuori, in tutti i sensi Una giornata, dieci partite. Destini incrociati, anche se a distanza, per quanto riguarda le posizioni più alte e più basse della classifica. Questo sport, sempre spettacolare e ...

Inter - con la Champions pronti due regali per Conte : tra questi c'è Dzeko : La qualificazione in Champions League non cambierà i piani dell'Inter in vista della prossima estate. I nerazzurri, infatti, rivoluzioneranno gran parte della rosa dopo le varie vicende che hanno contraddistinto quest'annata. Il primo cambiamento arriverà sulla panchina con l'arrivo probabile di Antonio Conte al posto di Luciano Spalletti. Un avvicendamento che potrebbe essere ufficializzato già questa settimana visto che l'allenatore pugliese ...

Inter in Champions - Zhang al settimo cielo : “farò il meglio per questi colori” : ”Se la vita e’ un viaggio magico allora una parte del mio e’ nerazzurro. Faro’ il meglio che posso per questi colori”. E’ questo il messaggio del presidente dell’Inter Steven Zhang su Instagram postando una foto della festa negli spogliatoi insieme alla squadra e ai dirigenti. L’Inter ha staccato il pass per la qualificazione alla prossima Champions League grazie al successo casalingo contro ...

Champions - le squadre qualificate per il 2019-2020 : squadre qualificate in Champions League 2019-2020 – Con la conclusione del campionato di Serie A 2018-2019 si completa il quadro delle squadre qualificate per la Champions League 2019-2020. Atalanta e Inter, che hanno superato rispettivamente il Sassuolo (3-1 il risultato finale per gli uomini di Gasperini) e l’Empoli (2-1 il risultato finale a San Siro), […] L'articolo Champions, le squadre qualificate per il 2019-2020 è stato ...

VIDEO Atalanta-Sassuolo 3-1 : Highlights - gol e sintesi. I ragazzi di Gasperini vanno in Champions League! : L’Atalanta corona la sua corsa Champions e, travolgendo per 3-1 il Sassuolo nell’ultima giornata di Serie A, si qualifica per la massima competizione continentale. Berardi spaventa gli orobici, poi sono i bomber, Zapata e Gomez, a ribaltare la situazione a cavallo tra i due tempi. Pasalic chiude i conti e parte la festa. Highlights Atalanta-Sassuolo 3-1 IL VANTAGGIO DI BERARDI #Atalanta 0:1 #Sassuolo | #SerieA | Day 38 | #Berardi ...

La retromarcia il di Ceferin sulla SuperChampions arriva dopo le rivelazioni del NYT sui suoi rapporti con Agnelli : Fa quanto meno sorridere le dichiarazioni di Ceferin “Se dipendesse da me, nulla dovrebbe cambiare” ha detto in un’intervista allo Spiegel, parlando della rivoluzione prevista per la Champions. Il presidente della UEFA si è detto contrario ad accelerare la riforma, un netto cambio di marcia, arrivato dopo le critiche, anzi le minacce da parte di tutte le Leghe europee. Ma non solo, Ceferin parla dopo un articolo del NYT in cui il prestigioso ...

Chi lotta ancora per Champions e chi per evitare serie B : Giornata cruciale, domani per la serie A. Se lo scudetto e due retrocessioni su 3 sono gia' decise, l'ultima giornata vede invece molte squadre in lotta per un posto Champions e per non precipitare in serie B. Le quattro squadre che lottano per i due posti nella Champions sono Atalanta, Inter, Milan e Roma mentre nella parti basse della classifica della serie A si trovano Genoa, Empoli e Fiorentina. La giornata vede dunque molti scontri ...

Milan - Gattuso tra speranze - sogni e ironia : “In caso di Champions potrei fare di tutto…” : Il tecnico rossonero Rino Gattuso si prepara all’ultima gara di campionato contro la Spal, dove il Milan si gioca le ultime speranze Champions. Ecco le sue parole nella consueta conferenza stampa della vigilia. “Ci manca solo la ciliegina ma comunque vada è stato un campionato importante e i ragazzi si meritano un grande abbraccio e tanto rispetto da parte mia. Dobbiamo fare il nostro dovere e poi vediamo cosa succederà. Se ...

Milan - Tassotti : “Gattuso ha fatto il suo dovere. Per la Champions qualcosa può ancora accadere. Si deve ripartire da…” : Mauro Tassotti, ex difensore del Milan (ora vice di Shevchenko sulla panchina dell’Ucraina) ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“. Nel dettaglio Tassotti ha parlato delle possibilità del Milan di qualificarsi in Champions: “c’è speranza. Non so, ho una sensazione, se domenica vincessero sia l’Inter che l’Atalanta sarebbe un epilogo quasi banale. qualcosa può ancora accadere, sebbene il Milan ...