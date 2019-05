Caso Rixi | Salvini | “Se arriva condanna? Non parlo del domani | lasciamo che i giudici

Rixi - se condannato per peculato via dal governo : è scritto nel contratto. Ma la Lega : “Resterà al suo posto in ogni Caso” : Il contratto di governo parla chiaro: dell’esecutivo M5s-Lega non possono fare parte condannati, anche in primo grado, per il reato di peculato. Esattamente la stessa situazione in cui rischia di trovarsi Edoardo Rixi da giovedì prossimo. Nonostante tutto, però, la Lega batte i punti sul tavolo. E blinda il sottosegretario ai Trasporti: anche in caso di condanna Rixi rimarrà al suo posto. In questo modo il Carroccio, però, violerebbe il ...

Caso Rixi - Romeo (Lega) blinda il sottosegretario : “Se arriva condanna? Resta al suo posto. Abbiamo già deciso” : “Se arrivasse una condanna per il sottosegretario Edoardo Rixi? La Lega ha già deciso, Rixi Resta al suo posto”. A rivendicarlo Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio al Senato, blindando il sottosegretario ai Trasporti indagato per peculato nell’ambito dell’inchiesta sulle “Spese pazze” in regione Liguria. “Il M5s è pronto a chiedere le sue dimissioni in Caso di condanna? Ci auguriamo ...