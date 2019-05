Caso Prati | “domani Barbara D’Urso ospita la madre del bambino ingaggiato per

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) Televisione Pamelaa Chi l’ha Visto? per parlare di “truffe online”. Stefano Coletta, direttore di rete, al Fatto.it: “Non prende soldi” di Giuseppe Candela Dopo la notizia di Pamelaospite a Chi l’ha Visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli in onda su RaiTre, per parlare di truffe online, Dagospia lancia una nuova indiscrezione:D’Urso, sempre domani sera, avrà in studio a Live-Non è la D’Urso ladel finto Sebastian Caltagirone. Si tratta del ragazzino spacciato per il figlio in affido di Mark Caltagirone che abbiamo scoperto non esistere per ammissione della stessa Pamela. Sempre secondo il sito di Roberto D’Agostino, allae al“le agenti avevano detto una serie di ...

