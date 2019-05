Caso Pamela Prati | c' è anche un adolescente attore involontario della ' fiction'

Pamela Prati a ‘Chi l’ha visto?’. Il ‘Caso’ non è finito e scoppia la polemica : Pamela Prati a Chi l’ha visto?. E non per cercare Mark Caltagirone, che non esiste, ma come ospite seria per parlare di truffe online. La bomba è stata lanciata da Dagospia e ha fatto infuriare molti utenti Rai che parlano di utilizzo illecito del denaro del canone a uso e consumo di gossip di bassissima lega. Come detto, è proprio Dago che annuncia la partecipazione di Pamela, 60 anni, nella trasmissione di Federica Sciarelli su Raitre. ...

I guadagni di Pamela Prati ed Eliana. Caso Mark Caltagirone - fuori le cifre : E ora che ha rotto il silenzio anche Pamela Perricciolo, il castello di bugie sul Pamela Prati Gate è crollato. Certo, restano ancora dei punti oscuri nella vicenda che da settimane tiene banco sui giornali e nei salotti tv, ma almeno hanno tutte confermato che Mark Caltagirone non esiste. Prima Eliana Michelazzo, poi Pamela Prati e infine Donna Pamela hanno vuotato il sacco: è un personaggio inventato proprio come si sospettava da tempo. Quello ...

Caso Pamela Prati - Pamela Perricciolo : "Dico la verità - tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia..." : Dopo le confessioni televisive di Eliana Michelazzo e Pamela Prati, domani su Il Fatto Quotidiano, sarà disponibile l'intervista-confessione di Pamela Perricciolo che la ex socia della Michelazzo nell'agenzia Aicos Management ha concesso a Selvaggia Lucarelli.Se Eliana Michelazzo e Pamela Prati hanno seguito una via comune, dichiarando di essere "vittime" di un sistema di cosiddetto "catfishing", Pamela Perricciolo, nota anche con il ...

Pamela Perricciolo confessa la verità sul Caso Prati : 'Noi tre abbiamo firmato un accordo' : Il caso del finto matrimonio di Pamela Prati continua a tenere banco in televisione e sui giornali. Dopo aver ascoltato la versione dei fatti raccontata da Eliana Michelazzo e quella di Pamela Prati, la quale intervistata dal talk show Verissimo ha smentito di avere debiti di gioco, ecco che in queste ore ha scelto di parlare e raccontare la verità anche la terza protagonista di questo 'caso'. Ci si riferisce a Pamela Perricciolo, l'altra ...

Pamela Prati - l'avvocato e il sospetto agghiacciante : "Caso di circonvenzione d'incapace" : A Storie Italiane Eleonora Daniele è tornata sulle finte nozze di Pamela Prati con il fantomatico Mark Caltagirone ospitando in esclusiva l’avvocato Irene della Rocca: “Pamela è vittima. Non faremo una denuncia, ma un esposto. Il reato potrebbe essere circonvenzione di incapace almeno in quel moment

Caso Pamela Prati - parla l'avvocato della showgirl a Storie Italiane : "Lei è vittima di una macchinazione" : Le battute finali del Pamela Prati gate si consumano nello studio di Storie Italiane, la confessione a Verissimo ha diviso l'opinione pubblica tra chi crede alla showgirl e chi prende le distanze criticandola per la vicenda nella quale è protagonista. l'avvocato di Pamela, Irene della Rocca è stata ospitata stamani da Eleonora Daniele per parlare di quanto accaduto dopo che la stessa per diverso tempo aveva scelto di non parlare del Caso ...

Caso Prati - Eliana in radio : 'Sono malata mentalmente - Donna Pamela manipola le persone' : A poche ore dalla messa in onda dell'intervista di Pamela Prati a Verissimo, Eliana Michelazzo ha deciso di esporsi per difendere la sua persona dalle tante accuse che le sono state fatte. Nel programma radiofonico "Non succederà più", infatti, la manager ha smentito di essere omosessuale, ha confermato di aver chiuso per sempre con la Perricciolo ed ha anche raccontato di essere in cura da uno psicologo perché si rende conto di avere dei grossi ...

Caso Pamela Prati - Eliana Michelazzo : "Sono io la vera e unica vittima" : All'indomani dell'intervista a Pamela Prati realizzata da Verissimo (ma registrata giovedì) a rompere il silenzio ci ha pensato Eliana Michelazzo, una delle due agenti della ballerina sarda.Contattata dall'agenzia Adnkronos, la Michelazzo ha commentato: "Quelle di Pamela Prati sono accuse totalmente infondate. Io non ho mai plagiato nessuno. Lei mi ha rilasciato un mandato preciso a organizzare il suo matrimonio. Io stessa ho sul ...

Caso Prati - Eliana Michelazzo si sfoga nella notte : “Se io e Pamela Perricciolo siamo lesbiche? Ecco la verità” : Dopo l’ospitata da Barbara D’Urso in cui ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste, Eliana Michelazzo, l’ormai ex manager di Pamela Prati finita sotto i riflettori per la vicenda del del finto matrimonio, è tornata a dire la sua in un lungo sfogo pubblicato nella notte sul suo profilo Instagram. “Non posso dire molto ma sono veramente scioccata da queste notizie così stupide”, ha esordito la ex agente della showgirl sarda ...

Caso Pamela Prati - Cristiano Malgioglio : "È una persona meravigliosa caduta in un circuito perverso" : Pamela Prati ha confessato, Mark Caltagirone in realtà non esiste e le reazioni in seguito alla rivelazione sono state innumerevoli (ve ne abbiamo parlato qui). C'è chi si schiera dalla parte della showgirl e chi invece le punta il dito contro. Chi prova a vederci del buono in questa circostanza è Cristiano Malgioglio che all'AdnKronos ha parlato del Caso che da mesi è sulla bocca di tutti: Quello che ha fatto e hanno fatto a Pamela trovo ...

Caso Pamela Prati - parla l'ex agente Settimio Colangelo : "Mai ricevuto un grazie da lei - la credevo un’amica" : Continuano senza sosta a piovere tegole su Pamela Prati, stavolta a parlare e il suo ex agente Settimio Colangelo. Per anni i due hanno vissuto un rapporto lavorativo e di amicizia che ora non esiste più da qualche anno. l'ex agente commenta l'affaire Caltagirone in un'intervista concessa al settimanale Nuovo prima che la Prati si ripresentasse a Verissimo per rivelare la verità: "Se davvero fosse tutto falso sarebbe un peccato. Lei ha ...

Caso Prati - l’avvocato Taormina scarica Pamela : “Mark Caltagirone? Tante chiacchiere e supposizioni” : L’avvocato Carlo Taormina ha scaricato Pamela Prati, prendendo le distanze da tutta la complessa vicenda che vede protagoniste la showgirl sarda, fino ad ora sua assistita, e le sue due ex manager Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo. In un’intervista a Un Giorno Da Pecora, il legale ha raccontato il suo punto di vista sulla vicenda del matrimonio poi annullato tra la Prati e l’inesistente fidanzato Mark Caltagirone. ...

Caso Prati - tutta la verità di Pamela a Verissimo : “Con Mark Caltagirone ci scambiavamo foto intime - non l’ho mai sentito perché era in Siria”. Ma Silvia Toffanin non le crede : Dopo che la sua manager Eliana Michelazzo ha rivelato a “Live – Non è la D’Urso” che Mark Caltagirone non esiste confermando i sospetti sempre più insistenti sul fatto che la storia del matrimonio di Pamela Prati fosse tutta un’invenzione, ora è stata la stessa showgirl sarda a raccontare la sua verità su quanto accaduto in un’intervista a Verissimo in onda sabato pomeriggio. “L’ultima volta che sono venuta ...

Caso Prati - Pamela e la confessione a Verissimo : “Non ho mai visto Mark - né l’ho mai sentito al telefono. L’avrei incontrato il giorno delle nozze” : Sabato Pamela Prati tornerà per la terza volta a Verissimo, l’intervista in onda su Canale 5 sarà una vera e propria confessione. La showgirl sarda nel corso della registrazione ha infatti ammesso che Mark Caltagirone, l’imprenditore di cui parlava come futuro sposo, in realtà non esiste. Il sito Dagospia fa sapere che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe poi raccontato in lacrime di essere stata plagiata dalle due ...