Carlo Masci nuovo sindaco di Pescara Candidato centrodestra vince al primo turno con il

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 28 maggio 2019)- Con il 51,33% pari a 32.766 voti,è ildi. Ildelcosì al. I dati definitivi riguardano 170 sezioni per un totale di 65.772 votanti. Per il centrosinistra (Pd, Per Scloccocittà aperta) Marinella Sclocco si attesta al 22,87% (14.600 voti); per il MoVimento 5 stelle, Erika Alessandrini ha avuto il 12,94% (8262 voti);Costantini 6,35% (4052 voti) con Lista Faremo Grande, Lista Nuova, Lista Città del Futuro; Gianni Teodoro 2,62% (1.673 voti) con Scegli; Stefano Matteucci Civitarese 2,54% (1623 voti) Coalizione Civica; Gianluca Baldini 0,77% (492 voti) con Ri Riconquistare l'Italia; Mirko Iacomelli 0,57% (362 voti) di Casapound Italia.alle elezioni si è presentato con la ...

marinam49570553 : CARLO MASCI FI ti ha proposto, ottima scelta, LEGA ti ha eletto - notiziedabruzzo : . #ElezioniPescara Il candidato del centrodestra Carlo Masci ha vinto le elezioni comunali di #Pescara con il 51,33… - RobyLyza : Carlo Masci Luigi Albore Mascia Manuela Peschi ..buongiorno ???? ?? -