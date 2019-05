Canottaggio – Europeo Assoluto | ufficializzate le formazioni azzurre di Lucerna

sportfair

(Di martedì 28 maggio 2019)dileA tre giorni dall’inizio dell’, programmato in Svizzera, asulle acque del Rotsee, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha ufficializzato le 15tra senior (6 maschili, 4 femminili) e pesi leggeri (3 maschili, 2 femminili) che dal 31 maggio, e fino al 2 giugno, si contenderanno i titoli in palio. Sono 46 gli atleti che da oggi sono a, insieme a tutto lo staff tecnico federale, per gli ultimi dettagli prima di affrontare le eliminatorie con inizio previsto per le ore 9.00 del 31 maggio. Tra le 36 nazioni in gara, con 239 equipaggi iscritti e 587 atleti, vi sono l’Italia e l’Olanda con 15 equipaggi ciascuna, posizionate subito dietro alla Gran Bretagna e la Germania che ne schierano 16. Insomma sarà unda seguire attentamente per comprendere ...

