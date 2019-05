Canottaggio | Europei 2019 | i convocati dell’Italia | 46 azzurri in gara a Lucerna

oasport

(Di martedì 28 maggio 2019) Francesco Cattaneo, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di, ha diramato le convocazioni per gliche andranno in scena a(Svizzera) dal 31 maggio al 2 giugno. Scenderanno in acqua 15 formazioni: 10 tra i seniores (6 maschili e 4 femminili) e 5 tra i pesi leggeri (3 maschili, 2 femminili). Dunque vedremo all’opera 46impegnati nelle acque del Rotsee, la rassegna continentale rappresenta un appuntamento importante in vista dei Mondiali di fine agosto che metteranno in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Di seguito gli italiani e gli equipaggi per glidiITALIA: Singolo Senior Maschile (Simone Martini) Doppio Senior Maschile (Luca Chiumento, Andrea Cattaneo) Quattro Di Coppia Senior Maschile (Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Filippo Mondelli) Due ...

