Campania | al ballottaggio l’ex sindaco delle “fritture di pesce” oggi indagato | “Passo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) “Io non sono per le ritirate, io sono per le marce avanti”. Non ha mai pensato di fare passi indietro, nonostante siaper voto di scambio politico-mafioso (per fatti risalenti a quando eradi Agropoli). Franco Alfieri, candidatodi Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno andrà al, nonostante abbia incassato quasi il doppio dei voti rispetto ai suoi avversari. Niente consenso bulgaro, come avvenne nel 2012 ad Agropoli, quando il consigliere politico del presidente della RegioneFranco Alfieri, vinse con circa il 90% dei voti. L’esitourne nel comune di Capaccio-Paestum in provincia di Salerno è rimandato di 15 giorni: ha incassato il 47,5% di voti rispetto al rivale Italo Voza, che si è fermato al 27,09%. Il nome di Alfieri balzò alle cronache nazionali perché durante un convegno fu elogiato ironicamente dal Governatore della ...

