Califano | riduzione corse treni Fiumicino-Roma creerebbe disagi | chiesta audizione

romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2019)– “Questa mattina ho inviato una lettera al presidente della commissione lavori pubblici Patane’ per chiedere la convocazione dei vertici ditalia e Rfi in merito alle voci su una presuntadelledurante il periodo estivo della linea Fl5 che collegacon. Se le notizie fossero confermate, si tratterebbe di una decisione chefortissimia centinaia di cittadini che quotidianamente si spostano fuori dalla citta’ per motivi di studio o lavoro. E arrecherebbe gravi danni al turismo e all’economia delle nostre spiagge che registrano un notevole aumento di visite grazie al collegamento diretto trae le stazioni di Maccarese e Palidoro”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela. Non solo, ladelledella linea Fl5 che mette in collegamento gran parte dei ...