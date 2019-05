Calciomercato Roma | Kolarov vicino alla Stella Rossa

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – La nuova Roma - mega scambio Juve-United - i tre nomi per il Lecce : LA nuova Roma – Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nelle sue pagine, da domani partirà il nuovo corso della Roma. “Ormai – si legge – lo scenario è delineato: il direttore sportivo sarà Gianluca Petrachi, mentre l’allenatore salvo colpi di scena sarà Gian Piero Gasperini. L’annuncio non è previsto nelle prossime ore, perché i due devono liberarsi dai rispettivi vincoli contrattuali, ma è da loro che parte il nuovo progetto ...

Calciomercato Juventus : Perin offerto alla Roma - i dettagli : Juventus alle prese con importanti decisioni relative a Mattia Perin, il portiere è stato proposto alla Roma per la prossima stagione Un anno da secondo portiere alla Juventus, durante il quale Perin non è riuscito a scalzare Szczesny nelle gerarchie di mister Allegri. Dopo questa stagione non certo esaltante, il portiere ex Genoa potrebbe già cambiare aria, come rivelato dal La Repubblica. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, Perin ...

Calciomercato Roma - ultime notizie : Manolas all’Arsenal per 36 milioni : Calciomercato Roma, ultime notizie: Manolas all’Arsenal per 36 milioni L’addio di De Rossi, anche per le modalità “tragiche” con cui sembra destinato a consumarsi (non si escludono le dimissioni di Totti), sta lacerando la tifoseria giallorossa. D’altra parte, nello stesso stile che ha contraddistinto le ultime pagine di mercato giallorosse, sembra proprio che il campione del mondo non sia l’unico calciatore di livello a lasciare la ...

Calciomercato Roma - Zaniolo : “Ho un contratto e sul rinnovo sono positivo” : Calciomercato Roma Zaniolo – “Io ho ancora quattro anni di contratto con la Roma, sono sereno. A fine campionato ci metteremo a tavolino, il mio procuratore e la società, ma sono sereno e vedo il mio futuro alla Roma”. Lo ha detto Nicolò Zaniolo sul suo futuro alla Roma a margine del premio Beppe Viola […] L'articolo Calciomercato Roma, Zaniolo: “Ho un contratto e sul rinnovo sono positivo” proviene da Serie A ...

Calciomercato Roma - De Rossi e il rinnovo : il problema sono i tempi della scelta : Daniele De Rossi non aspetterà all'infinito la decisione della Roma riguardo il rinnovo contrattuale. Scadenza a giugno, poche settimane dunque. La situazione al momento è chiara. Dentro la società ci ...

Calciomercato - è derby tra Inter e Roma per un centrocampista [NOME E DETTAGLI] : Si sono affrontate qualche settimana fa in campo, sono distanziate da qualche punto in classifica ma una è vicina alla qualificazione in Champions mentre l’altra rischia di stare fuori anche dall’Europa League dopo la beffa di Genova di domenica scorsa. Ma Inter e Roma pensano anche al mercato, con i nerazzurri vicini all’ingaggio di Antonio Conte per la panchina. Calciomercato Inter, vicino l’arrivo di Conte: col ...

Calciomercato Roma - le news sul nuovo allenatore di Gianluca Di Marzio. VIDEO : La società giallorossa era però già pronta ad accogliere questa notizia, come spiegato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport. "La Roma ha fatto un tentativo " la sua ricostruzione - ma non era mai stata ...

Calciomercato Roma : Con Petrachi dal Torino arriva un difensore? : Calciomercato Roma: Con l’arrivo del DS granata, potrebbe arrivare nella Capitale anche un difensoreCalciomercato Roma / Petrachi / IZZO – La Roma si appresta a chiudere la stagione, che con ogni probabilità la vedrà fuori dalla Champions League.Claudio Ranieri con ogni probabilità non sarà il tecnico della prossima stagione, ma è ancora incerto il futuro della panchina giallorossa. Come riportato da Romanews.eu, però, la ...

Calciomercato - Conte dice no alla Roma : "Allenerò lì - ma non adesso" : Ricordo la promessa fatta: " Ci vorrà tempo, ma l'obiettivo è tornare sul tetto del mondo" . Non sono riuscito a completare la promessa. Se torno? I matrimoni, per esserci, devono essere da ambedue ...

Calciomercato Inter e Roma - testa a testa per Conte : Numerosi i sondaggi effettuati dai giallorossi, con il suo ex vice Angelo Alessio che al 'Corriere dello Sport' ha spiegato: 'Conte è intrigato dal progetto, anche se non dovesse arrivare la ...

Calciomercato Roma - Schick rimane : l’agente conferma : Calciomercato Roma, Schick non si muove – Da due anni in casa Roma è forse il giocatore con il punto interrogativo più grande stampato sulla maglietta. Patrick Schick all’ombra del Colosseo non è praticamente mai riuscito ad affermarsi come il talento che aveva incantato alla Sampdoria, rimanendo spesso ai margini della rosa con Di Francesco. […] L'articolo Calciomercato Roma, Schick rimane: l’agente conferma proviene da ...

Roma - l’agente di Schick chiarisce le intenzioni per la calda estate di Calciomercato : Roma, l’agente di Schick ha parlato del futuro del suo assistito destinato a restare in giallorosso anche nella prossima annata Patrik Schick ancora non ha mostrato il suo grande talento al pubblico della Roma. Il calciatore ceco fatica ad imporsi in giallorosso, ma il suo futuro non sembra essere in bilico in vista della calda estate di calciomercato. “Sono stato a Roma la scorsa settimana – ha spiegato il suo agente ...

Calciomercato Roma - offerto scambio Cavani-Dzeko : Secondo 'La Gazzetta dello Sport' i parigini vogliono rafforzare la squadra aggiungendo un bomber di esperienza. Dzeko piace così tanto che, stando alla medesima fonte, sono persino arrivati a ...

Calciomercato Roma - Capello : 'Conte sulla panchina giallorossa può fare grandi cose' : ... l'ultimo a vincere lo scudetto a Roma nel 2001: "La squadra è buona e con due acquisti giusti può fare davvero qualcosa d'importante " ha dichiarato a Sky Sport - Ci sono dei giovani di qualità, ...