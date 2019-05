Calcio | oggi l’addio di Rino Gattuso al Milan Paolo Maldini potrebbe seguirlo

Calciomercato - le notizie di oggi – Le ultime sulla panchina del Genoa - Di Lorenzo al Napoli - il tesoretto del Torino : LE ultime sulla panchina DEL Genoa – Qualche ora fa vi avevamo detto dei dubbi in merito alla permanenza da parte di Cesare Prandelli, con una società non proprio convintissima di continuare con l’ex Ct della Nazionale. In tal senso, arriva un tweet eloquente da parte del noto giornalista Gianluca Di Marzio, che sul proprio profilo fa sapere di un’imminente rottura tra Prandelli e il Genoa, con questi ultimi già proiettati verso il ...

Calcio - Serie B 2019 : anche il Collegio di garanzia dà ragione al Foggia - si giocherà il playout con la Salernitana : Si avvia finalmente alla conclusione il caso playout che ha tenuto banco nelle ultime settimane riguardo alla Serie B 2018-2019. Ricordiamo rapidamente le varie tappe di questa intricata vicenda. La classifica al termine del campionato aveva condannato alla retrocessione diretta Foggia (37 punti), Padova (31 punti) e Carpi (29 punti), mentre Venezia (38 punti) e Salernitana (38 punti) avrebbero dovuto contendersi la permanenza in categoria con ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – La nuova Roma - mega scambio Juve-United - i tre nomi per il Lecce : LA nuova Roma – Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nelle sue pagine, da domani partirà il nuovo corso della Roma. “Ormai – si legge – lo scenario è delineato: il direttore sportivo sarà Gianluca Petrachi, mentre l’allenatore salvo colpi di scena sarà Gian Piero Gasperini. L’annuncio non è previsto nelle prossime ore, perché i due devono liberarsi dai rispettivi vincoli contrattuali, ma è da loro che parte il nuovo progetto ...

Serie A Calcio - orari delle partite di oggi (26 maggio). Come vederle in tv e streaming : La Serie A di calcio 2019 è giunta al suo trentottesimo e ultimo turno, che definirà finalmente gli ultimi verdetti del campionato, sia per quanto riguarda la lotta salvezza, sia per decretare le qualificate alla prossima Champions League, con ancora due posti in palio. Dopo gli anticipi di ieri, saranno ben otto le partite in programma quest’oggi, ad iniziare da quella delle 15 tra Torino e Lazio, trasmessa da Sky, mentre alle 18 ...

Mondiali Under 20 Calcio 2019 - i risultati di oggi (25 maggio) : vincono Francia - Argentina e Portogallo : In Polonia si è giocata la terza giornata dei Mondiali Under 20 di calcio 2019, si è completo il primo turno della fase a gironi: in campo i gruppi E ed F. Il Portogallo è riuscito a sconfiggere la Corea del Sud per 1-0 grazie alla rete al 7′ di Trincao e si è portato in testa al girone F insieme all’Argentina che ha liquidato il Sudafrica per 5-2. I sudamericani sono passati in vantaggio con Vera al 4′, Phillips ha pareggiato ...

Serie A Calcio 2019 - i risultati di oggi (25 maggio) : Bologna-Napoli 3-2 - Frosinone-Chievo 0-0 : oggi sabato 25 maggio si sono giocate due partite valide per la 38^ giornata della Serie A, ininfluenti per la classifica generale. Frosinone e Chievo, già certe della retrocessione in Serie B con penultimo e ultimo posto, hanno pareggiato per 0-0 nel pomeriggio mentre in serata si sono fronteggiate Bologna e Napoli. I felsinei, sicuri della salvezza grazie al pareggio ottenuto contro la Lazio cinque giorni fa, sono scesi in campo senza ...

Serie A Calcio - orari delle partite di oggi (25 maggio). Come vederle in tv e streaming : La Serie A di calcio 2019 è giunta al suo ultimo atto, che porrà fine tanto alla lotta salvezza, quanto alla battaglia per la Champions League, con ancora quattro squadre che possono sperare nella qualificazione alla Coppa dalle Grandi Orecchie, partendo da Inter e Atalanta, attualmente le favorite. A causa proprio di queste sfide decisive, ben sei partite si giocheranno domenica alle ore 20.45, mentre nella giornata odierna avranno luogo ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – Bomba dalla Spagna - i nomi per l’Inter di Conte - gli acquisti di Sampdoria e Watford e i nomi per il Lecce : Bomba dalla Spagna – La Bomba proveniente dalla Spagna è clamorosa. Secondo As, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe lasciare i blancos a fine stagione. Come fa sapere il quotidiano sul proprio sito internet, fra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus. Da quanto riferiscono, sarebbe stato direttamente (APPROFONDIMENTO) nomi INTER DI Conte – l’Inter si prepara per l’ultima giornata del campionato di ...

Calcio - Serie B : il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Foggia e annulla lo stop dei playout : Nuova puntata della saga “playout” nella Serie B di Calcio. Il Tar del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso del Foggia ed ha annullato la decisione della Lega di B di eliminare i playout. Il Tribunale Amministrativo ha stabilito, infatti, che la modifica della graduatoria del campionato, in conseguenza della retrocessione del Palermo, consente l’avvio dei match validi per la permanenza nella categoria. Come è noto, la ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – La Juve punta Marquinhos - la bomba dall’Inghilterra : Juve TRA Marquinhos E CANCELO – La Juventus ha scelto il sostituto di Andrea Barzagli. Si tratta del difensore del Psg, Marquinhos. Il centrale brasiliano (6,5 milioni di ingaggio) ha un contratto fino al 2022 con i parigini ma tornerebbe volentieri in Italia. Costato ai francesi 30 milioni, ora ne vale almeno il doppio. Per meno di 60 milioni il Psg non si siede nemmeno a trattare. La Juventus ha in mente uno scambio con Pjanic, ...

Serie A Calcio - orari e programma di oggi (domenica 19 maggio). Come vedere le partite in tv e streaming su Sky e Dazn : Sarà un penultimo turno di Serie A quanto mai importante quello che vivremo oggi, domenica 19 maggio. La 37esima giornata del campionato italiano di calcio, infatti, sarà decisiva a livello di qualificazione per la Champions League e Europa League e, non ultimo, per la salvezza. Il Torino alle ore 15.00 andrà a Empoli per un match fondamentale per gli obiettivi di entrambe le contendenti. L‘Atalanta, invece, si recherà all’Allianz ...

Calendario Serie A Calcio oggi : orari delle partite e come vederle in tv su Sky e Dazn : oggi (sabato 18 maggio) si giocheranno tre partite valide per la 37ma giornata della Serie A di calcio. Si parte alle ore 15.00 con Udinese-Spal, con i padroni di casa che cercheranno di conquistare i tre punti per fare un ulteriore passo verso la salvezza. Alle ore 18.00 il Genoa ospiterà il Cagliari. La squadra di Prandelli ha attualmente un solo punto di vantaggio sull’Empoli e avrà quindi bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona ...

Serie A Calcio - orari e programma di oggi (sabato 18 maggio). Come vedere le partite in tv e streaming : La trentasettesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, diciottesima del girone di ritorno, scatterà oggi, sabato 18 maggio. Si inizierà alle ore 15.00 con Udinese-SPAL, mentre alle ore 18.00 sarà la volta di Genoa-Cagliari, ed infine alle ore 20.30 si giocherà Sassuolo-Roma. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite odierne della trentasettesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. ...

Accadde oggi - 16 maggio 2004 : l’addio al Calcio del grande Roberto Baggio : L’Accadde oggi odierno celebra un grandissimo. Uno dei calciatori italiani più forti di tutti i tempi, per molti forse il migliore: Roberto Baggio. 15 anni fa, il 16 maggio 2004 per l’esattezza, il “divin codino” appendeva le scarpette al chiodo. La sua ultima partita in assoluto, manco a farlo apposta, alla “Scala del calcio”, il Giuseppe Meazza di Milano in cui Baggio giocò sia con l’Inter che ...