Caduta Libera | il dramma economico del campione Nicolò Scalfi | Sono più povero di

Caduta Libera - il campione Nicolò festeggia il montepremi record : "Aiuterò i miei genitori" : Nicolò Scalfi, il campioncino di Caduta Libera, il quiz del preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, si è raccontato sulle colonne di Tv, Sorrisi e Canzoni. Il giovane bresciano, appena ventenne, è reduce dalla vittoria di ulteriori 70mila euro, che gli ha consentito di raggiungere un montepremi complessivo di circa 400mila euro. In carica da 54 puntate, Nicolò non si schioda dalla botola centrale dal 24 ottobre dello scorso anno ed è ...

Nicolò Scalfi aiutato a Caduta Libera? Gerry Scotti parla a Tv Talk : Gerry Scotti a Tv Talk parla della polemica scoppiata su Nicolò Scalfi di Caduta Libera In questi mesi ha fatto molto discutere il campione di Caduta Libera, Nicolò Scalfi. Difatti molti sui social hanno iniziato a ipotizzare che la produzione del game show condotto da Gerry Scotti, in qualche modo, abbia aiutato in queste settimane il giovane ragazzo, facendogli domande molto semplici. E proprio a tal proposito un analista di Tv Talk oggi ha ...

Caduta Libera - Nicolò Scalfi e Giada si conoscono. Gerry : “E’ un massacro” : Nicolò Scalfi sfida un’ex studentessa della sua scuola a Caduta Libera: la battuta di Gerry Scotti Non è bastata la sua ex fidanzata Valeria Filippetti, tornata in gara qualche sera fa: nella puntata di Caduta Libera di oggi, venerdì 24 maggio 2019, il campione Nicolò Scalfi si è infatti trovato faccia a faccia con un’altra sua vecchia conoscenza, ossia Giada, ventiquattrenne che alcuni anni fa ha frequentato la sua stessa scuola. E ...

Caduta Libera - il campione Nicolò ritrova la sua ex fidanzata in gioco : 'Lui non ha pietà' : Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione di Caduta Libera, il game show del preserale condotto da Gerry Scotti su Canale 5, vi è sicuramente il giovane Nicolò, il quale è il campione che ha conquistato il record di permanenza nel programma che andrà avanti per tutta l'estate alle 18:45. Nicolò, oltre ad avere vinto un bel po' di soldi grazie al game show, aveva trovato anche l'anima gemella. Per un po' di tempo, infatti, è stato ...

Nicolò Scalfi - finale amaro a Caduta Libera. Scotti : “Le sue nozze…” : Caduta Libera, il campione Nicolò Scalfi non vince per un soffio. Gerry Scotti: “Festeggia le nozze d’oro” Ultimi 10 passi al cardiopalmo, è il caso di dirlo, nella puntata di Caduta Libera di oggi, giovedì 23 maggio 2019, per il campione Nicolò Scalfi. Divenuto ormai popolarissimo per tutti i telespettatori di Canale 5, poiché entra quotidianamente nelle case degli italiani all’ora di cena da oltre un mese ormai, Nicolò ...

Caduta Libera - Valeria Filippetti torna a giocare e lancia frecciatine a Nicolò Scalfi : è ritorno di fiamma? : Per gli appassionati del pre-serale di Canale 5 Caduta libera, Nicolò Scalfi e Valeria Filippetti sono sicuramente due volti noti. Lei lasciò lo show proprio perché, invaghitasi di lui, non aveva intenzione di sfidarlo, ma, quella storia nata improvvisamente è presto esplosa. Chiaro segno è stato i

Caduta Libera - Scotti su Nicolò Scalfi : “Doveva sapere la risposta” : Nicolò Scalfi sfiora una vincita record. Gerry Scotti: “Doveva sapere questa risposta…” “Hai la possibilità di passare alla storia della televisione italiana, ma anche di quella europea e mondiale” sono state le parole con le quali Gerry Scotti ha fatto il suo in bocca al lupo al campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi nella puntata di stasera, mercoledì 22 maggio 2019. Prima di iniziare il gioco degli ultimi 10 ...