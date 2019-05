Cadavere accanto a pompa di benzina a Roma | indaga la polizia

Milano : Cadavere decapitato - mutilato e dato alle fiamme accanto a un gabbiotto di rifiuti : Macabro ritrovamento nella notte a Milano, in via Cascina dei Prati nella zona della Bovisa, non lontano dal nuovo polo universitario del Politecnico che ospita numerosi locali e diverse centinaia di studenti. Un cadavere decapitato è stato rinvenuto tra i rifiuti dai vigili del fuoco allertati da una telefonata che denunciava un principio d’incendio. Dal fuoco ai cassonetti al ritrovamento di un cadavere L'allarme scatta poco dopo le 22. Il ...