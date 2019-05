C come Champions | C come Conte L’ultimo giorno di Spalletti

lanotiziasportiva

(Di martedì 28 maggio 2019) C, C, Ccambio di rotta. E cambio di allenatore, allora,perché nella testa del club c’è la voglia di chiudere il prima possibile la faccenda.L’addio Detto che le tempistiche sono sempre soggette a cambiamenti last minute, il primo passaggio obbligatorio sarà l’esonero di Luciano, senza il quale sarebbe impossibile procedere poi alla fase due.La volontà del club è quella di fare i passaggi giusti, evitando strappi più grandi di quanto già non sia un allontanamento di un tecnico, pur in presenza di un contratto fino al 2021.La risoluzione del contratto conEcco perché Marotta e Zhang vogliono incontrare di persona, senza annunci freddi via twitter per intendersi. E questo anche per evitare di incrinare ancor di più i rapporti con l’allenatore, le cui dichiarazioni domenica sera riguardanti Agnelli e Icardi hanno infastidito ...

CottarelliCPI : Ieri serata di grandi emozioni per il nostro futuro in Europa. L'ho seguita istante per istante, via via che arriva… - WWE_Ufficiale : Il campionato italiano di calcio è terminato e @itsBayleyWWE ha voluto fare i complimenti alla @juventusfc dei reco… - FcInterNewsit : Inter, la strana coincidenza Champions dell'81': Nainggolan come Vecino -