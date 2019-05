Brusco | “Canzone per De Rossi? Si è scritta da sola Pensavo che dopo il saluto a

calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Il cantanteè intervenuto su Radio Cusano Campus durante il programma “Sport Academy” per parlare della canzoneper Daniele De: “Io seguo delle regole come se ci fosse un karma rispettando la musica spero che arrivi sempre, questa ispirazione”. Sulla serata dedicata al centrocampista giallorosso delha affermato: “E’ lo scopo della canzone, compattare l’ambiente, perché fosse unindimenticabile, per un giocatore che tanto ha rappresentato: sono state immagini belle a vedersi, compresa la bella atmosfera. Abbiamo esternato tanti sentimenti, e io sono un fan dell’amore. Un po’ di malinconia è stata dovuta all’addio di questo calciatore”.va giù diretto: “Sono un fan dell’amore e quindi le canzoni vengono di getto, nella maggior parte dei casi; è accaduta la stessa cosa, mentre ero impegnato in studio a fare altre cose. Avevo una base e mi ...

CalcioWeb : #Brusco: 'Canzone per #DeRossi? Si è scritta da sola. Pensavo che dopo il saluto a Francesco la società dimostrasse… - BlitzQuotidiano : Brusco e la canzone per Daniele De Rossi: “Ora siamo più soli. Come Wallace… contro Mbappè” L’INTERVISTA… - gabria26 : @tuttapposter Mi ero calmata da appena 5 minuti (la scoperta della canzone di Brusco mi ha scosso) Bene, si ricomincia -