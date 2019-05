Briatore asfalta la Ferrari | critiche durissime dopo l’errore al Gp di Monaco

sportfair

(Di martedì 28 maggio 2019) Flavioci va giù pesante: l’imprenditore italiano non risparmia lal’errore al Gp di“Se avrei fatto l’errore commesso dallanel Gp di Montecarlo? No, no. Ma non credo lo avrebbe fatto neppure mio figlio“. Lo dice a ‘Un giorno da pecora’ Flavio, che oggi è stato ospite della trasmissione di Rai Radio1. “Non lo so come sia stato possibile fare un errore così grande. Montecarlo è un circuito che cambia di secondi e non di decimi. E quando c’è un deterioramento delle gomme aumenta la velocità del circuito“. “Non è lache è così lenta quest’anno, sono gli altri che vanno più forti -conclude l’imprenditore-. C’è un problema di aerodinamica da anni, speriamo riescano a risolverlo“. (Stg/AdnKronos)L'articolola...