Borse | piazza Affari la peggiore in Europa Lo spread sfiora quota 290 - L’indice

Borse - piazza Affari in calo dello 0 - 5% : è la peggiore in Europa. Lo spread sfiora quota 290 : Lo spread sfiora quota 290 nei primi scambi. Il differenziale di rendimento fra Btp decennale e bund è arrivato a 289 punti base contro i 282 punti base, in un mercato che guarda alla...

Dazi e petrolio affossano le Borse - Piazza Affari ai minimi da 3 mesi : Pesano i timori per le tensioni tra Usa e Cina. Al via le consultazioni elettorali in alcuni Paesi, tra cui la Gran Bretagna. Le urne si chiuderanno per tutti domenica. Intanto, sembrano più vicine le dimissioni di Theresa May. Il greggio cede oltre il 5% mentre Milano chiude in ribasso del 2,12%. ...

Borse nervose - a Piazza Affari corre Ubi dopo i conti. Spread in area 270 : Prevale il nervosismo sui mercati europei, quando persistono le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, che ieri hanno spinto Wall Street alla peggiore seduta da marzo scorso...

Borse europee indecise. In rosso Piazza Affari : Modesta diminuzione per la Borsa di Milano , che sembra risentire ancora del nuovo taglio delle stime di crescita da parte della Commissione europea nelle previsioni economiche di primavera. Tiene sui ...

Borse europee giù. Bene invece Piazza Affari : In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari , che conquista la maglia rosa in Eurolandia. L'attenzione degli investitori è tutta rivolta alla pubblicazione ...

La guerra dei dazi spiazza le Borse. Milano la peggiore con tech e auto - Wall Street recupera : Ma Pechino non rinuncia a negoziati e vara stimoli a economia Nonostante gli annunci di Trump, comunque, il ministero degli Esteri cinese ha annunciato che i negoziatori di Pechino sono pronti a ...

La guerra dei dazi spiazza le Borse. Milano la peggiore con tech e auto : Dopo il crollo delle Borse asiatiche e il calo di quelle europee, anche New York è in calo, ma non crolla. Spread poco mosso a 256 punti. A Piazza Affari vendite su St e la galassia Agnelli-Elkann. Petrolio in calo contenuto...

La guerra dei dazi spiazza le Borse. Milano la peggiore con tech e auto : Ciò probabilmente costringerà i responsabili della politica economica cinese a implementare più stimoli per aumentare il consumo interno al fine di compensare l'impatto di un deterioramento del ...

Borse - Piazza Affari -1 - 6% su annuncio di nuovi dazi Usa-Cina. Shanghai chiude a -5 - 58% : Giornata che si annuncia tesa per le Borse: a Milano Piazza Affari apre con un calo di 2 punti percentuali, Parigi a -1,8, Madrid a -1,7. Ma a soffrire maggiormanente la fine della tregua tra Usa e Cina sui dazi sono le Borse cinesi e quelle asiatiche: l'indice composite di Shangai cade del 5,58%, dopo aver segnato anche un passivo superiore al 6%, quello di Shenzen crolla del 7,2%...

Piazza Affari prosegue incerta assieme alle altre Borse europee : ... che scontano le incertezze sulla Brexit ed i dati sul PMI manifatturiero dell'Eurozona, che conferma le difficoltà dell'economia dell'area della moneta unica. Cautela anche in vista di alcuni ...

Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee : Indicazioni negative sono appena giunte dai PMI manifatturieri della Zona Euro , che confermano un'economia in difficoltà. L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,121. Retrocede di poco ...