Borse | piazza Affari in calo dello 0 | 5% | è la peggiore in Europa Lo spread sfiora quota

Borse - piazza Affari la peggiore in Europa Lo spread sfiora quota 290 - L’indice : L’ipotesi di uno scontro tra Italia e Ue sui conti pubblici pesa sul differenziale Btp/Bund. La Borsa di Milano apre in negativo (-0,07%), positivi gli altri mercati europei

Dazi e petrolio affossano le Borse - Piazza Affari ai minimi da 3 mesi : Pesano i timori per le tensioni tra Usa e Cina. Al via le consultazioni elettorali in alcuni Paesi, tra cui la Gran Bretagna. Le urne si chiuderanno per tutti domenica. Intanto, sembrano più vicine le dimissioni di Theresa May. Il greggio cede oltre il 5% mentre Milano chiude in ribasso del 2,12%. ...