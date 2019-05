Borsa Italiana oggi Telecom Italia a +2 | 2% | Fineco a -1 | 9% | 28 maggio 2019

ilsussidiario

(Di martedì 28 maggio 2019)news. Piazza Affari recupera parte delle perdite. Sul listino principale bene, male invece

Carmela_oltre : RT @alberto080461: Triste realtà, i mercati non credono a #Salvini, oggi lo #spread sfiora i 290 e la #Borsa italiana è la peggiore in Eur… - leone150872 : RT @AndCappe: QUESTI TERRORISTI EUROPEI DOVREBBERO ESSERE RIDIMENSIONATI FANNO CROLLARE LA BORSA ITALIANA E POI DANNO LA COLPA A NOI @matte… - JoseConsilvio : RT @Miti_Vigliero: Ma va? Chissà perché... I mercati non credono a Salvini -