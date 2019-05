Blocca i treni della metropolitana e poi spiega | “Vengo da Krypton | è stata un’energia a

ilfattoquotidiano

Ha tirato la leva di emergenza nella metro di Milano per nove volte in due giorni. La sua motivazione? Un ordine arrivato da un essere superiore. Si è giustificato così un 29enne, artefice del gesto, quando è stato fermato dagli agenti: "Vengo da Krypton (il pianeta da cui proviene Superman, ndr), è un'energia a muovere la mia mano per fermare i treni". E così lui ha fatto, tra domenica 26 e lunedì 27 maggio, attivando il dispositivo che serve per abbassare la tensione e quindi bloccando la regolare circolazione della metro. Il ragazzo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio ed è ...

