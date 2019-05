Bimbo di un anno muore nel sonno in un asilo nido a Roma | indagini in corso

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) Un bambino di unè morto nelquesta mattina in unprivato del quartiere Appio, periferia est della Capitale. Ad intervenire sul posto, oltre al 118, i carabinieri. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il piccolo è deceduto: secondo quanto si apprende non soffriva di alcuna patologia. Indei carabinieri della stazione Tuscolana.Si legge sul Corriere della sera:A dare l’allarme poco prima delle 12 proprio le maestre che secondo una prima ricostruzione erano andate a svegliarla insieme agli altri bambini per farli mangiare. Il piccolo però non ha dato segni di vita. A quel punto è stata chiamata un’ambulanza mentre al telefono un’operatrice forniva alle maestre istruzioni su come comportarsi in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Nonostante le manovre di rianimazione, però, il...

ultimenotizie : Si sono avvicinate al lettino per svegliarlo per la merenda ma il bambino non dava segni di vita: la tragedia quest… - affariroma : Tragedia all'asilo nido: bimbo di un anno muore nel sonno. Giallo sulle cause - infoitinterno : Roma, tragedia all’asilo nido: muore nel sonno bimbo di 1 anno -