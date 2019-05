Bimbo di 10 mesi morto al nido | parla la maestra | «Mi sono accorta che qualcosa non

Roma - Bimbo di 12 mesi muore nel sonno in un asilo : forse un caso di 'morte in culla' : Una terribile tragedia si è verificata oggi in un asilo del quartiere Appio a Roma, dove un bambino di appena 12 mesi è deceduto all'improvviso nel sonno. Le cause della morte del piccolo sono ancora tutte da accertare, anche se molto probabilmente la morte sarebbe avvenuta per cause del tutto naturali: si tratterebbe infatti, secondo le prime indiscrezioni che giungono dalla Capitale, di una "morte in culla". Ad accorgersi del dramma e a dare ...

Roma - muore Bimbo di 10 mesi in un asilo nido/ Morto nel sonno? : Roma, un bimbo di 10 mesi è Morto in un asilo nido della capitale, forse nel sonno. L'autopsia farà maggiore chiarezza sull'accaduto

Dramma in asilo nido a Roma : muore Bimbo di 10 mesi : Roma – Tragedia a Roma in un asilo nido privato in via della Marrana, nel quartiere Tuscolano, dove intorno alle 13 un bambino di circa 10 mesi e’ stato trovato morto per cause da accertare. Il piccolo stava dormendo, e a dare l’allarme sono state le maestre che si erano avvicinate per svegliarlo. Inutili i soccorsi delle operatrici e del personale del 118 intervenuto con un’ambulanza. Sul posto i Carabinieri della ...

Bimbo di 10 mesi muore in un asilo nido : Il piccolo, secondo quanto riferito dalla madre, non soffriva di nessuna patologia. Si era svegliato dal riposino agitato, poi le difficoltà respiratorie

Roma - tragedia al nido : muore Bimbo di 10 mesi : Un bambino di 10 mesi è morto questa mattina in un asilo nido a Roma, in zona Appio. Secondo quanto riferito dalle maestre il piccolo stava dormendo quando si sono accorte che non dava più segni di vita. Al momento di svegliarlo per la pappa, una delle educatrici ha notato le labbra scure del piccolo che già non si muoveva né respirava. Allertati subito i soccorsi le maestre hanno ricevuto indicazioni dagli operatori in attesa dell’arrivo ...

Roma - Bimbo di 10 mesi muore nel sonno in un asilo nido : si valuta l'autopsia : Dramma all'Appio, a Roma: un bambino di un anno è morto questa mattina per cause ancora inspiegabili all'interno di un asilo privato in via della Marrana. A chiamare il 118 sono state...

Leonardo - Bimbo di 20 mesi massacrato a Novara/ Il padre "E poi ero io il cattivo?" : Si chiamava Leonardo il bimbo di 20 mesi massacrato di botte a Novara dalla mamma e dal compagno. Parla il padre della vittima

Novara - morte Bimbo 19 mesi : fermati i genitori - "è stato picchiato" : Il piccolo Leonardo, il bimbo di 19 mesi morto giovedì all’arrivo in ospedale di Novara è deceduto dopo essere stato picchiato. Lo sostiene la Procura di Novara, che ha disposto il fermo nei confronti della madre, Gaia Russo di 22 anni attualmente ai domiciliari, e del suo compagno, il 23enne Nicholas Musi, portato nel carcere di Novara. Il fermo è stato deciso nella notte, ma i nomi dei due genitori del piccolo erano già iscritti nel ...

Bimbo di 19 mesi morto a Novara - fermati per omicidio la mamma e il compagno : "Violenza disumana" : Secondo gli investigatori, il piccolo Leonardo è stato picchiato. I pm: "Corpo martoriato". L'uomo va in carcere, la madre incinta ai domiciliari

Omicidio del Bimbo di venti mesi a Novara : “Lesioni gravi su tutto il corpo”. Fermati la madre e il compagno : «Un corpo martoriato con lesioni multiple. È un Omicidio avvenuto in un quadro di maltrattamenti pregressi», così il procuratore capo di Novara Marilinda Mineccia questa mattina - sabato 25 maggio - nel corso di un incontro con la stampa ha definito gli esiti dell’autopsia sul corpicino di Leonardo Russo, il bambino di venti mesi, morto giovedì pom...

Novara - Bimbo di 20 mesi ucciso : genitori arrestati/ Procuratrice "Siamo sconvolti" : Novara, bimbo di 20 mesi ucciso dai genitori: arrestati entrambi. La Procuratrice dopo aver visto le immagini "Siamo sconvolti"

Novara - Bimbo di 19 mesi morto : fermati per omicidio la mamma e il compagno : Secondo gli investigatori, il piccolo Leonardo è stato picchiato. I pm: "Corpo martoriato". L'uomo va in carcere, la madre incinta ai domiciliari

Omicidio del Bimbo di venti mesi a Novara - fermati la madre e il compagno : «Un corpo martoriato con lesioni multiple. È un Omicidio avvenuto in un quadro di maltrattamenti pregressi», così il procuratore capo Marilinda Mineccia questa mattina - sabato 25 maggio - nel corso di un incontro con la stampa ha definito gli esiti dell’autopsia sul corpicino di Leonardo, il bambino di venti mesi, morto giovedì pomeriggio all’ospe...

Omicidio del Bimbo di venti mesi a Novara - arrestati la madre e il compagno : «Un corpo martoriato con lesioni multiple. È un Omicidio avvenuto in un quadro di maltrattamenti pregressi», così il procuratore capo Marilinda Mineccia questa mattina - sabato 25 maggio - nel corso di un incontro con la stampa ha definito gli esiti dell’autopsia sul corpicino di Leonardo, il bambino di venti mesi, morto giovedì pomeriggio all’ospe...