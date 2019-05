Berlusconi | Salvini e Pisapia | mister preferenze

Fabrizio Masia ad Agorà spiega il dramma politico di Berlusconi : quanti voti gli ha rubato Salvini : Come si è comportato l'elettorato dei singoli partiti alle europee rispetto alle politiche? Il sondaggio effettuato da Fabrizio Masia alle urne per Agorà, su Raitre, parla chiaro: "Su cento elettori di Forza Italia 27 hanno votato la Lega e 59 hanno confermato il voti, quindi c'è stata una fortissim

Berlusconi - Salvini - Calenda e Pisapia : ecco chi sono i mister preferenze : Il leader della Lega fa il pieno nel Nord-Ovest e nel Nord-Est. Al terzo posto Giorgia Meloni, con più di 470mila preferenze. Il candidato più votato del M5s è Dino Giarrusso

Europee : in Sicilia Salvini doppia Berlusconi - leader Lega più votato nell'isola : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Salvini conquista la Sicilia. Dopo il bagno di folla tributato al leader del Carroccio durante le sue visite nell'isola, è il risultato elettorale delle Europee a confermare l'appeal del Capitano sui Siciliani. Con 181.097 preferenze, il vice premier è in assoluto il p

Europee - Giorgia Meloni svela il piano dopo il voto : cancella Berlusconi - l'offerta a Salvini : "Gli italiani hanno chiesto un governo senza i 5 stelle, un governo che non litighi su tutto e che possa fare una serie di cose che con i 5 stelle sono molto difficili da realizzare", dice Giorgia Meloni incontrando i giornalisti dopo l'ottimo risultato elettorale raggiunto da Fratelli d'Italia: "Po

Europee 2019 - oltre 2 milioni di voti per Salvini : è il più votato anche in Sicilia. Berlusconi eletto con 527mila preferenze : oltre 2 milioni di voti per Matteo Salvini, il più votato nel Nord Ovest, ma anche in Sicilia. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi torna a sedere in Parlamento dopo la decadenza, ma questa volta a Bruxelles grazie a 527mila preferenze. Tra i più votati del Pd c’è l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia (oltre 260mila preferenze), il medico di Lampedusa Pietro Bartolo (115.579 voti). Tra i 5 stelle l’europarlamentare ...

Elezioni europee - Berlusconi si sfoga : "Ho fatto il massimo". Forza Italia - Salvini - Toti - lo scenario : Siamo ancora indispensabili, senza Forza Italia il centrodestra perde. Queste, a quanto apprende l'agenzia Adnkronos, le prime reazioni di Silvio Berlusconi al voto delle europee. Il Cav tira un sospiro di sollievo e con lui un partito intero. "Noi siamo l'unica Forza moderata di una coalizione vinc

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Lega partito nuovo? Salvini non può tornare con Berlusconi per la quarta volta” : “Per accreditare questa leggenda della Lega partito nuovo e del rinnovamento, Salvini non può tornare con Berlusconi per la quarta volta”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ospite dell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk condotto su Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi, riflette su quella parte di Lega nostalgica che – dice Sommi – “vuole tornare da ...

Elezioni europee - Silvio Berlusconi contro Salvini : “Disdicevole usare il rosario per avere voti” : Silvio Berlusconi chiude la sua campagna elettorale in vista del voto di domenica alle prossime Elezioni europee attaccando il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini: "L'uso del rosario o altri simboli religiosi credo sia disdicevole quando lo si fa per accaparrarsi dei voti”.

Berlusconi : «Salvini sbaglia su Roma - per la città garantisco io» : Presidente Berlusconi, il grande tema rimosso di questa campagna elettorale è Roma e l'impegno per difenderla e rilanciarla. Lei, con il suo governo, varò il Salva-Roma. Come spiega...

Silvio Berlusconi : “Il declino di Matteo Salvini è iniziato - Luigi Di Maio mi ricorda Hitler” : Silvio Berlusconi è convinto che "il declino di Matteo Salvini è iniziato" e l'unico modo che ha il leader della Lega per fermarlo è tornare a guardare al centrodestra. Luigi Di Maio rappresenta, per il Cavaliere, la generazione dei nuovi leader politici che "non si sono fatti il mazzo" e gli ricorda "Adolf Hitler".Continua a leggere

Berlusconi : “Per Salvini è cominciato il declino” : Salvini ancora non è al corrente, ma nella nuova Europa che nascerà dal voto si ritroverà a fare i conti con lui, Silvio Berlusconi. L’ex premier si è già appostato sul crocevia di tutti i giochi futuri. Ha appena comprato casa a Bruxelles, una villa presso le ambasciate con tanto di palestra, di piscina e ampie sale dove ricevere i leader dei var...

Berlusconi : da Salvini tattiche per voto : 16.10 Salvini continua a dire "io sono un uomo di parola, mantengo la parola e andremo avanti con questo contratto, secondo me sono tattiche e chiacchiere elettorali perché vuole mantenere il suo voto sulla Lega". Lo ha detto Berlusconi oggi a Torino a sostegno della candidatura di Alberto Cirio alla presidenza della regione. "Io dico però - ha aggiunto - che siccome lui parla in questo modo a quei signori che votano la Lega vuol dire che ...