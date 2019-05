Berlusconi a Toti | Chi esce da Forza Italia si condanna all' invisibilità

Giovanni Toti : "Entro luglio il nuovo partito". Asse con Giorgia Meloni - Berlusconi ha i giorni contati : "Lanceremo una costituente che possa riunire, in un'unica casa, chi è di Forza Italia e vorrà partecipare, e tutti quei movimenti o personalità che abbiamo perso per strada nell'ultimo anno mentre, da solo, gridavo al vento che così ci saremmo schiantati". Giovanni Toti, presidente della Regione Lig

Silvio Berlusconi rompe il silenzio dopo le Europee : ringrazia gli elettori - cannonata a Giovanni Toti : Un risultato tutt'altro che esaltante, per Forza Italia, che alle elezioni Europee prende l'8,78 per cento. Poco, troppo poco. Certo, gli azzurri non spariscono ma il consenso continua a calare a velocità-record. Nel corso della giornata le durissime accuse di Giovanni Toti alla classe dirigente del

Elezioni europee - Toti terremota Forza Italia : "Berlusconi - sacrificio inutile. Basta - tutti a casa" : "Ora Basta! Stiamo assistendo alla seconda tornata elettorale in meno di un anno in cui il centrodestra stravince, Forza Italia perde. E perde molto". Giovanni Toti attende mattina per commentare i risultati delle Elezioni europee, che hanno visto Forza Italia scendere all'8%, lontano dalla soglia p

Elezioni europee - Berlusconi si sfoga : "Ho fatto il massimo". Forza Italia - Salvini - Toti - lo scenario : Siamo ancora indispensabili, senza Forza Italia il centrodestra perde. Queste, a quanto apprende l'agenzia Adnkronos, le prime reazioni di Silvio Berlusconi al voto delle europee. Il Cav tira un sospiro di sollievo e con lui un partito intero. "Noi siamo l'unica Forza moderata di una coalizione vinc

Silvio Berlusconi - la fuga delle truppe di Forza Italia dopo il voto : la manovra di Toti e Meloni : La manovre che si stanno sviluppando alle spalle di Silvio Berlusconi rischiano di drenare una quantità di voti importante a pochi giorni dalle prossime elezioni Europee. Sono manovre che portano dritto a Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, punto di approdo di un numero sempre maggiore di attivisti

Siri e non solo - Meloni ad Affari : "Ora Matteo molli i 5S"I consigli della leader di Fdi a Salvini - Berlusconi e Toti : ESCLUSIVA/ La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it la posizione della destra dopo il caso del "licenziamento" di Siri da parte del premier Conte Segui su Affaritaliani.it

Silvio Berlusconi - fine corsa? Romani : "Salvini e Toti - perché dopo le Europee Forza Italia può esplodere" : "Il rinnovamento di Forza Italia sarà praticabile se il partito ottiene il miglior risultato possibile, sennò sarà molto molto più difficile". Paolo Romani, tra i big azzurri e storico braccio destro di Silvio Berlusconi, parla con onestà quasi brutale dello stato di (cattiva) salute del partito in

Meloni e Toti archiviano Berlusconi : “Dopo le Europee governo con la Lega” : È una doppia sfida quella che Giorgia Meloni lancia al Lingotto di Torino. La prima è delegittimare l’alleanza di governo Lega-M5S. La seconda, meno esplicita, è di erodere voti agli alleati di Forza Italia per rifondare un nuovo centro-destra. «Dopo le Europee questo governo non avrà più margini di vita. Si andrà a nuove elezioni e penso avremo la...

Meloni e Toti archiviano Berlusconi : "Dopo le Europee governo con la Lega" : Sabato sul palco è salito il governatore 'azzurro' della Liguria, Giovanni Toti, 'Fino al 26 maggio sto con Berlusconi, ma il vostro manifesto corrisponde al il mio mondo', si è sbilanciato,. E al ...

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti gli dà il colpo di grazia : "Quale partito ci serve. E con chi vado" : E' pronto ad "ammazzare" Forza Italia. Giovanni Toti, governatore della Liguria, è sempre più vicino a Giorgia Meloni. Domani 13 aprile sarà a Torino alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. "Perché stupirsi? L'amica Giorgia ha preso il telefono e mi ha chiamato personalmente per invitarm

Forza Italia - Toti : “Voglio bene a Berlusconi e va aiutato nel suo desiderio - ma lui e noi dobbiamo fare una riflessione” : “Io voglio bene a Berlusconi, e ovviamente avrà il mio voto come è normale che sia. E’ una persona a cui dobbiamo tanto e che tutti quanti dovrebbero aiutare per questo suo desiderio, cioè tornare in un’assemblea elettiva, quella di Strasburgo, dopo tutto quello che ha passato molto ingiustamente. Però non sono i suoi manifesti elettorali 6×3 che risolvono i problemi di Forza Italia“. Sono le parole pronunciate ai ...

Silvio Berlusconi ufficialmente scaricato da Giovanni Toti : "Nuovo partito. Forza Italia tocca l'abisso" : Dopo settimane di battaglia aspra, culminata nell'aver disertato l'assemblea nazionale di Forza Italia e in uno scambio di battute al vetriolo con Silvio Berlusconi, Giovanni Toti sembra rompere gli indugi. E lo fa con un quotidiano tradizionalmente nemico del Cavaliere, Il Fatto Quotidiano: il gove

Mariastella Gelmini e Mara Carfagna - altissima tensione sul caso Giovanni Toti e Silvio Berlusconi : Sale la tensione sul "caso Toti" in Forza Italia. Mara Carfagna all'assemblea del partito di Silvio Berlusconi ha attaccato il governatore ligure per dire no a un partito a traino Lega. Ma Mariastella Gelmini non vuole essere da meno, vuole essere lei la leader della fazione anti-salviniana, riporta