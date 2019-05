Beautiful | la figlia di Hope è viva | qualcun’altro scopre la verità

Beautiful - anticipazioni USA : XANDER scopre la verità sulla figlia di HOPE : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, come già vi avevamo suggerito, sarà XANDER Avant il prossimo a scoprire la verità su Beth Spencer (la figlia di Liam e HOPE creduta nata morta, ma che invece è viva ed è stata adottata da Steffy Forrester). Il cugino di Maya apprenderà il sordido segreto con un escamotage sempre immancabile nella soap: ascolterà casualmente una conversazione tra due delle persone già a conoscenza della verità, ...

Anticipazioni Beautiful : Ridge contrario alla scelta della figlia di sposare Bill : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera americana 'Beautiful', in onda sul piccolo schermo da oltre trent'anni. I colpi di scena sono dietro l'angolo e non mancano le sorprese nella vita dei personaggi principali che stanno prendendo delle scelte importanti. Vediamo cosa succede nelle prossime puntate della soap che sono trasmesse su Canale 5 al solito orario, le 13:40, ...

Beautiful Anticipazioni Americane : e se Flo non fosse figlia di Storm ma di Stephen? : Padri e figli hanno un Dna molto simile, Flo potrebbe dunque essere figlia del generoso Storm ma anche del cinico Stephen.

Beautiful - anticipazioni USA : pazzesco - FLO È UNA LOGAN ed è figlia di… : Il mondo di Shauna e Flo Fulton si fa sempre più piccolo nelle puntate americane di Beautiful. Vi abbiamo già riportato come le due new entry della soap si siano ritrovate con molteplici connessioni che le legano in qualche modo a diversi personaggi della soap: l’ultima è stata l’avventura di una notte che Shauna ebbe, anni fa, a Las Vegas con Bill Spencer. L’editore era solito folleggiare in quella città e il ricordo che ha ...

