Batteri fecali nella tisana per dimagrire | L' Angelica ritira alcuni lotti dal mercato

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019)delle feciper la pancia piatta. Sono stati trovati campioni di Escherichia Coli indell’infuso de L’“Ventre piatto cold”, subitoti daldal gruppo Coswell, proprietario dell’azienda produttrice.Il gruppo ha raccomandato di non consumare lase il numero di lotto coincide con quelli segnalati (910001001-910101001-910201001-910501001): in tal caso l’invito è a restituirli al punto vendita dove il prodotto è stato acquistato.

zazoomblog : Batteri fecali nella tisana per il ventre piatto: lotti ritirati dal mercato - #Batteri #fecali #nella #tisana - iconanews : Batteri fecali nella tisana per dimagrire. Ecco quali sono i lotti ritirati dal mercato - Giorgia1111 : Batteri fecali nella tisana per dimagrire: ecco i lotti ritirati dal mercato -