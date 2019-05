Basket – Italia femminile | il 31 maggio la prima di 4 amichevoli | a Pordenone la sfida

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia femminile - le convocate per la preparazione. C’è il gruppo d’oro - in otto per quattro posti : Partirà il 4 giugno il raduno della Nazionale femminile di Basket 3×3, in preparazione della FIBA 3×3 World Cup (in pratica, i Mondiali) che avrà luogo ad Amsterdam dal 18 al 23 giugno. In vista della difesa dell’oro iridato conquistato un anno fa a Manila, nelle Filippine, Angela Adamoli, a campionati ormai terminati, ha convocato otto giocatrici: Maria Beatrice Barberis Debora Carangelo Giulia Ciavarella Rae Lin Marie ...

Basket - Universiadi Napoli 2019 : i convocati dell’Italia. Federico Mussini e Andrea Pecchia guidano un gruppo con prospetti interessanti : Sono state comunicate poco fa le convocazioni dei 16 giocatori che faranno parte del roster che si preparerà per le Universiadi estive, di scena a Napoli, con il torneo di Basket che avrà come sedi, oltre al PalaBarbuto partenopeo, anche Avellino (PalaDelMauro), Aversa (PalaJacazzi) e Cercola (PalaCercola). Di seguito i nominativi dei selezionati di coach Andrea Paccariè, già noto come allenatore della Luiss Roma in Serie B e prima ancora come ...

Basket – Melli pensa al futuro : “ritorno in Italia? Mai dire mai. NBA? Non ci penso” : Nicolò Melli parla del suo futuro: possibile un ritorno in Italia, mentre l’NBA non rientra nei suoi pensieri Le Final 4 di Eurolega si avvicinano e Nicolò Melli é pronto a dare il massimo per portare al trionfo il suo Fenerbahce. Il cestista italiano ha ancora la possibilità di giocare un anno con il club turco ma le voci sul suo possibile addio si rincorrono e il giocatore potrebbe addirittura ritornare in Italia. Niente NBA ...

Mondiali Basket 2019 – Italia - Aradori e la scommessa con Sacchetti : “gli faremo tagliare i baffi!” : Pietro Aradori carico per i Mondiali di Basket 2019: il cestista di Bologna pronto a dare il massimo per l’Italia e magari anche a far tagliare i baffi a Meo Sacchetti Intervistato ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’, Pietro Aradori ha parlato dei Mondiali di Basket 2019 che si svolgeranno in Cina. Il cestista della Virtus Bologna ha spiegato di essere carico in vista dell’impegno con la Nazionale e di voler ...

Basket femminile - le convocate dell’Italia per il raduno che porterà agli Europei. Tra loro le 12 azzurre per la rassegna continentale : Sono state diramate poco fa dal settore agonistico della FIP le convocazioni per quel che riguarda il raduno della Nazionale di Basket femminile che porterà verso gli Europei di Serbia e Lettonia, dal 27 giugno al 7 luglio. Questi i nominativi delle atlete scelte da coach Marco Crespi, che raggiungeranno Treviso il 23 maggio e dalle quali usciranno le 12 che prenderanno parte alla rassegna continentale: 3 Nicole Romeo (’89, 1.66, Playmaker, ...

Basket | Serie A - LBA Awards : l’elenco dei premiati per la stagione regolare. Moraschini miglior italiano : Ancora quattro giorni e poi sarà il momento dei playoff per il massimo Campionato italiano Basket ma prima – come di consueto – è stato tempo di premiazioni. A Milano infatti, all’interno della Sala Buzzati del gruppo RCS, la Lega Basket ha distribuito gli LBA Awards. Alla presenza di Egidio Bianchi, massimo esponente della lega stessa che si è detto contento per come si è sviluppata la stagione nel corso dei nove mesi circa ...

Basket - il programma e le date della stagione 2019-2020. Si parte con la Supercoppa Italiana - la Serie A dovrà finire entro il 12 giugno : La Lega Basket Serie A ha comunicato l’approvazione, in sede di assemblea, delle disposizioni per l’ammissione e la permanenza al massimo campionato per la stagione 2019-2020. E’ stata inoltre approvata la pianificazione per le date della ventura annata, che dipenderà in buona parte anche da alcune disposizioni dettate dalla FIBA. La Federazione internazionale, infatti, ha imposto, non solo all’Italia, di terminare tutte ...

Basket femminile - Europei 2019 : deciso il calendario che porterà l’Italia verso l’esordio continentale : Tra maggio e giugno saranno otto le partite che l’Italia disputerà in preparazione degli Europei di Basket femminile, che si svolgeranno in Serbia e Lettonia dal 27 giugno al 7 luglio 2019 (ma le azzurre giocheranno soltanto in Serbia). Il raduno, com’è noto, si terrà a Treviso dal 23 maggio. Le giocatrici scelte da coach Marco Crespi, poi, andranno a Pordenone per giocare contro l’Ucraina il 31 maggio: la partita si replicherà ...

Finale Scudetto Basket Donne – Schio è Campione d’Italia : Ragusa sconfitta in Gara-4 : Schio si aggiudica Gara-4 della Finale Scudetto per 62-81 e diventa Campione d’Italia: Ragusa non riesce a rimettere la serie in parità dopo la vittoria in Gara-3 Successo rimandato solo di un match, adesso può partire la festa! Dopo la vittoria di Ragusa in Gara-3, Schio ha chiuso i conti in Gara-4 della Finale Scudetto guadagnandosi il titolo di Campione d’Italia. Le siciliane non sono riuscite a bissare il risultato della sfida ...

Basket donne - Schio campione d'Italia : 22.31 Arriva il successo che vale la stella per Schio. La Famila infatti vince 81-62 in casa di Ragusa e conquista così la serie scudetto con il punteggio di 3-1. Per le venete si tratta del decimo titolo italiano, a cui vanno aggiunte le 10 Supercoppe e la 10 coppe Italia. Tra le ragazze allenate da Pierre Vincent ben 5 giocatrici in doppia cifra, su tutte la Lavender (17 punti), poi 15 pt per Gruda e Quigley. Alle siciliane non bastano i 22 ...

Basket femminile - Europei 2019 : le possibili convocate dell’Italia. Poche incertezze per il gruppo guidato da Zandalasini e Sottana : Sembra difficile che ci possano essere delle incertezze in fatto di convocazioni per gli Europei di Basket femminile 2019. La Nazionale di coach Marco Crespi, fatta salva l’uscita di scena di Raffaella Masciadri dalla zona azzurra (e, a breve, anche dalla pallacanestro giocata), sembra poter contare, di base, su un gruppo particolarmente solido dal quale attingere. Partiamo dalle certezze assolute: Francesca Dotto, Giorgia Sottana, Cecilia ...

Basket 3×3 - World Cup 2019 : il calendario dell’Italia e le avversarie delle azzurre : Tutti a caccia del trono dell’Italia. Dal 18 al 23 Giugno ad Amsterdam si terrà la World Cup 2019 femminile di Basket 3×3. Le azzurre sono campionesse del Mondo in carica e affronteranno nel primo girone Nuova Zelanda, Ucraina, Russia ed Indonesia. Sarà un’edizione importantissima del Mondiale, perchè le prime tre squadre classificate accederanno direttamente ai gironi di Qualificazione Olimpica, che si disputeranno nel Maggio ...