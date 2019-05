Base per la ricarica di Smartphone | Tablet | Fotocamere | Smartwatch | elegante ed essenziale

Europee 2019 - Orlando : “Pd torna a crescere - c’è Base per costruire alternativa. Lega? Ci preoccupa la sua avanzata” : “Stiamo parlando di exit poll quindi la cautela è d’obbligo ma a livello europeo molti cittadini sono tornati a votare e hanno fermato la spinta nazionalista. In Italia il Pd ottiene un risultato importante. Un anno fa si discuteva di un bipolarismo tra populisti. Adesso questi dati ci dicono che il Pd è in campo. Sappiamo che dobbiamo ancora cambiare molto” Lo ha detto il vicesegretario Pd Andrea Orlando, commentando al ...

In Base a quali fattori - una volta individuato un nodulo - si decide per l’asportazione della tiroide? : La decisione circa l’esecuzione o meno di una tiroidectomia dipende in prima istanza dai risultati dell’analisi delle cellule prelevate dal nodulo con l’ago aspirato. D’altra parte, altri fattori influenzano la scelta, fra di essi: l’età del malato e la presenza di malattie associate. Gli autori che hanno concordato le raccomandazioni hanno fatto riferimento al sistema di classificazione italiano dei risultati dell’agoaspirato e, nel documento, ...

L'aperitivo dell'estate è Base di gelato - alle olive e alla senape : Dimenticate olive e patatine: l'aperitivo perfetto della bella stagione 2019 potrebbe essere quello a base di gelato. La curiosa idea arriva da Toldo Milano, direttamente dal cuore del centralissimo quartiere di Brera, che con l'avvicinarsi dell'estate ha deciso di concedere una nuova chance al gelato gastronomico: non più soltanto cioccolato, fiordilatte e nocciola, dunque, ma anche un creativo gusto alle olive e ...

Sud : Baseotto (Cgil) - '22 giugno solo tappa di un percorso' : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "La manifestazione nazionale del 22 giugno sul Mezzogiorno, che si terrà a Reggio Calabria, è solo una tappa di un percorso di lotta avviato il 9 febbraio che, in assenza di risposte da parte del governo riprenderà dopo l’estate, non escludendo anche la mobilitazione d

Cocktail a Base di carne - una novità per gli amanti di fiorentina - bacon & co : Un brindisi al gusto più autentico della carne di qualità. Nel senso più letterale del termine, viene da specificare. In occasione della riapertura del suo locale storico, all'11 di via Bergamo in quel di Monza, il ristorante Bove Lover annuncia una rivoluzionaria novità che andrà ad affiancarsi al suo menu a base di fiorentine e filetti: i Cocktail alla carne, in arrivo direttamente dai banconi più audaci di ...

Juventus - Higuain torna alla Base e CR7 fatica a trovare un partner : perchè non trattenerlo? : Gonzalo Higuain rientrerà alla Juventus dopo un’annata ricca di delusioni tra Milan e Chelsea: i bianconeri cosa ne faranno? Gonzalo Higuain si appresta a tornare alla Juventus nella prossima estate. Il Chelsea ha fatto capire che non intende puntare su un calciatore molto costoso e sinora poco produttivo, al di là di come andranno a finire le dinamiche legate al blocco del calciomercato. Ai Blues torneranno Batshuayi ed Abraham, i ...

Baseball - Serie A1 2019 : Bologna vince ancora - Nettuno sconfitto per 10-4 : La UnipolSai Bologna non ne sbaglia una, e nell’anticipo della quarta giornata della Serie A1 di Baseball 2019 prosegue la sua striscia vincente, sconfiggendo 10-4 Nettuno, al termine di un dominio iniziato nel secondo inning, quando ben 5 valide portano il punteggio sul 5-0. I laziali provano una reazione, ma i fuoricampo di Leonora, Dobboletta e Mavral si rivelano letali, con il tabellino che recita 9-1 dopo la sesta frazione, e culmina ...

Vegana per quindici anni passa a una dieta a Base di carne : «Avevo il sistema immunitario distrutto - ora sono sana» : Una donna Vegana per quindici anni afferma di sentirsi «molto più sana» dopo aver assunto una dieta a base di carne. Nicole Carter, 44 anni, è diventata Vegana all’età di diciotto anni. Seguiva una dieta a base di cibi integrali, insalata e frutti di bosco. Aveva tagliato anche zucchero e alcol. Ha dichiarato che la sua dieta Vegana aveva distrutto il suo sistema immunitario e che, da quando è passata a una dieta esclusivamente carnivora, ...

Vegana per quindici anni passa a una dieta a Base di carne : «Avevo il sistema immunitario distrutto - ora sono sana» : Una donna Vegana per quindici anni afferma di sentirsi «molto più sana» dopo aver assunto una dieta a base di carne. Nicole Carter, 44 anni, è diventata Vegana...

"Flat tax e salario Base". Due bufale per ripartire : Il rilancio della flat tax si risolve nel più classico dei metodi per affossare le riforme impossibili. Un 'tavolo' per discuterne. Nessuna scadenza, nessun testo, nemmeno in bozza. Abbastanza per ...

Milano - l’aperitivo è sul Naviglio (a Base di formaggi svizzeri) : I sapori e i profumi dei formaggi dalla Svizzera arrivano a Milano, e nel cuore della città sarà un po’ come stare nelle valli elvetiche tra i monti e prati verdi dove nascono, facendo un viaggio nel gusto mai fatto. Tutto grazie a La Forma del Gusto, evento che si svolgerà dal 9 maggio al 2 giugno, in concomitanza con le celebrazioni per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, non a caso sui Navigli dato che sono uno dei suoi ...

Trasformano comunità di recupero in Base spaccio : in arresto 13 persone : Roma – Aveva trasformato il cortile della comunita’ di recupero dei tossicodipendenti, dove stava scontando una pena a 9 anni di reclusione, nel quartier generale di un’organizzazione criminale dedita allo spaccio e al riciclaggio del denaro. Per questo motivo dalle prime ore del mattino, i militari del Nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di finanza, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia ...

Alzheimer : un videogioco per la diagnosi diventa un dataBase con 4 milioni di utenti : Progettato da un gruppo di ricercatori internazionali. Potrebbe diventare uno strumento diagnostico utile

Colle : cultura è Base per società civile : 10.35 Celebrando il cinquecentenario della nascita del Tintoretto, il presidente Mattarella sottolinea il "valore e importanza della cultura nella formazione della società civile".Del pittore veneziano, legatissimo alla sua città, Mattarella sottolinea "il dialogo con la scuola fiorentina e romana, a riprova di una ricerca già capace di varcare i confini". "Pittura,arte,cultura-nella loro libertà e interdisciplinarietà- sono radici profonde di ...