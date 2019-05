Bari | bimbo tedesco di due anni muore in Puglia dopo viaggio da Berlino | si indaga

Bari - bimbo di 2 anni muore con febbre alta : disposta autopsia - il piccolo arrivava da Berlino : Il bambino di due anni è morto nel pomeriggio di lunedì al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Bari, dove era arrivato a bordo di un'ambulanza che i genitori, una coppia tedesca, avevano fermato per strada. disposta l’autopsia. A quanto emerso due medici in Germania avevano dato il via libera al viaggio in Puglia.Continua a leggere

Bari - bimbo di 2 anni muore con la febbre alta : era in viaggio con i genitori dalla Germania alla Puglia : Il piccolo è morto al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico, dove era arrivato a bordo di un'ambulanza che la coppia tedesca aveva fermato per strada. Due medici avevano dato il via libera al viaggio

Bari - bimbo nasce tetraplegico per errore medico : Asl condannata al risarcimento di 4 - 6 milioni : L'Asl di Bari è stata condannata a un maxi risarcimento di 4,6 milioni di euro a un famiglia per un presunto errore avvenuto trentadue anni fa, quando un bambino nacque con gravi patologie. A riportare la notizia della condanna della Corte d'Appello è il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. I giudici di appello hanno riconosciuto la colpa medica sulla base della perizia effettuata in primo grado dal medico legale Biagio Solarino, secondo cui ...

Bari - complicazioni della 'sesta malattia' : bimbo di 2 anni muore in ospedale : Un brutto fatto di cronaca si è verificato il 12 aprile presso il Policlinico di Bari, dove un bambino di quasi due anni è deceduto per complicazioni legate alla cosiddetta "sesta malattia". Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, la situazione sarebbe peggiorata in pochi giorni. Il piccolo era originario della provincia di Brindisi, precisamente da Ceglie Messapica. Da quanto si apprende, il bambino aveva soltanto alcune ...

Sesta malattia - bimbo di 21 mesi muore a Bari/ Cos'è? Scambiata per influenza : Un bambino di 21 mesi è morto ieri al Policlinico di Bari per le complicazioni derivate dalla Sesta malattia: si tratta di una patologia esantematica.

Bari - pensano sia influenza ma è la sesta malattia : bimbo di 2 anni muore in 9 giorni : Un bambino di 2 anni, residente a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, è morto al Policlinico di Bari a causa di complicazioni legate alla sesta malattia. Il piccolo aveva febbre alta e malessere, che tutti pensavano fosse una comune influenza, ma trasferito in ospedale le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.Continua a leggere

Bari - bimbo di due anni muore in ospedale : era ricoverato per un'influenza : bimbo di due anni muore per i postumi di una influenza. Prima la speranza poi il dolore più grande per la comunità di Ceglie Messapica (Brindisi), stretta attorno alla famiglia di...

Bari - bimbo di due anni muore in ospedale : era stato ricoverato per un'influenza : bimbo di due anni muore per i postumi di una influenza. Prima la speranza poi il dolore più grande per la comunità di Ceglie Messapica (Brindisi), stretta attorno alla famiglia di...