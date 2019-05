Barbara D' Urso fuori di sé | caccia Giorgio dalla casa del GF | troppo aggressivo

Grande Fratello 16 - puntata 27 maggio 2019 : Serena eliminata - Gennaro primo finalista - Barbara d'Urso caccia il fidanzato di Francesca : Ecco cosa è successo nella puntata di stasera: GF16, Barbara d'Urso "non ha bisogno di fare ascolti con il tradimento di Francesca De Andrè". Daje a ride La conduttrice e il lungo e teso faccia a faccia tra la De Andrè e il suo fidanzato messo in scena in prima serata su Canale 5 solo per fini nobili, ovviamente. Grande Fratello 16, ...

GF16 - Barbara d'Urso "non ha bisogno di fare ascolti con il tradimento di Francesca De Andrè". Daje a ride : "Noi non abbiamo bisogno di fare 'l'audience' con te che ti chiudi in macchina con un'altra per 40 minuti". Barbara d'Urso lo ha detto rispondendo alle accuse di un ragazzo, tale Giorgio, al quale il suo Grande Fratello 16 ha concesso grande spazio (non per la prima volta!) nella puntata di stasera, lunedì 27 maggio 2019. Lo ha fatto - concedergli la prima serata di Canale 5 - ovviamente esclusivamente per fini nobili, ossia proteggere ...

Grande Fratello 16 - puntata 27 maggio 2019 : Serena eliminata - Barbara d'Urso caccia il fidanzato di Francesca : Ecco cosa sta succedendo nella puntata di stasera: Grande Fratello 16, Francesca incontra il fidanzato: "Schifezza, mi hai tradita?". Lui nega, poi ammette (VIDEO) Grande tensione nella Casa, con la d'Urso costretta a cacciare il fidanzato di Francesca. Ecco cosa è accaduto. Serena è stata eliminata. prosegui la letturaGrande Fratello 16, puntata 27 maggio 2019: Serena eliminata, ...

Francesca De André : Giorgio confessa tutto. Barbara d’Urso : “Esci!” : Giorgio Tambellini ammette il tradimento. De André: “Sei vergognoso!” Il tanto atteso confronto tra Francesca De André e Giorgio Tambellini è arrivato. Il fidanzato della concorrente ha ammesso questa sera di averla tradita, ma ha aggiunto anche di essere vittima di un complotto, un complotto escogitato da Alessandra, amica di Francesca, che gli avrebbe presentato la ragazza con cui l’ha tradita. Sei vergognoso. Perché mi hai ...

Barbara d’Urso stuzzica Asia Nuccetelli : “Stai meglio ora che…” : Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso punzecchia Asia Nuccetelli Asia Nuccetelli è mancata sul piccolo schermo degli italiani da un bel po’, precisamente da quando aveva annunciato il suo matrimonio con Gianfranco Battistini. Oggi la figlia di Antonella Mosetti è stata ospite di Pomeriggio 5 che, a causa dell’imminente diretta del Grande Fratello, si è svolto a Roma e non a Cologno. Barbara d’Urso, oltre ad aver fatto ...

Grande Fratello - un botto... spinto : spunta Taylor Mega - il jolly di Barbara D'Urso : Barbara D'Urso l’ha voluta in queste settimane a Pomeriggio Cinque e le sta per regalare una nuova opportunità nella prima serata di Canale 5. DavideMaggio.it è spiffera infatti che Taylor Mega stasera entrerà nella casa di Grande Fratello 2019. La pettuta influencer dovrebbe stare una settimana nel

Grande Fratello - puntatona cruciale : Barbara d'Urso elegge i primi finalisti : Domani, lunedì 27 maggio, in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Sono state settimane tormentate per Francesca: prima le foto del

Giovanni Ciacci e le scollature di Barbara d’Urso : parla lo stylist : Giovanni Ciacci, le parole sulle scollature di Barbara d’Urso: parla lo stylist Giovanni Ciacci, ospite a Tv Talk, storico programma del sabato pomeriggio di Rai 3, ha parlato di diversi temi, discettando sulla tv contemporanea, sul mondo dello spettacolo e sulla moda che passa da e per esso. Inoltre ha parlato di una conduttrice assai […] L'articolo Giovanni Ciacci e le scollature di Barbara d’Urso: parla lo stylist proviene ...

Grande Fratello - Barbara d’Urso annuncia : “I concorrenti usciranno…” : Barbara d’Urso annuncia che i concorrenti del GF lasceranno momentaneamente la Casa E’ da poco iniziata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E in questa occasione Barbara d’Urso ha fatto un clamoroso annuncio sui concorrenti del Grande Fratello 16 che ha lasciato tutti senza parole. Di cosa si tratta? La popolare conduttrice di origini napoletane ha rivelato ai numerosi telespettatori della sua trasmissione quotidiana di Canale 5 ...

Eliana Michelazzo spiazza tutti a Live Non è D'Urso : "Anche Barbara ha un fidanzato fantasma" : Già durante la puntata di lunedì 20 maggio del Grande Fratello Barbara D'Urso aveva affermato: "Io vi dico solo che ho scoperto anche io, di avere un fidanzato fantasma che ha lo stesso cognome dell’ipotetico fidanzato di Signorini e della Varone e del marito della Michelazzo. Ripeto, anche io ho sc

Barbara D’Urso con il caso Prati porta a casa ‘il Sacro Graal dello share’ e vince la serata : le (incredibili) rivelazioni di Eliana Michelazzo : L’interesse per il caso Prati? Non si è affatto affievolito. In molti lamentano il classico “non se ne può più” ma sono altrettanti gli spettatori che finiscono per ritrovarsi poi davanti alla tv in trepidante attesa per le rivelazioni di Eliana Michelazzo. Ieri sera, ospite di Barbara D’Urso, padrona di casa capace di tenere un ritmo incalzante per tutta la durata del suo Live-Non è la D’Urso, la ex agente di ...

Live Non è la d’Urso da record : boom d’ascolti per Barbara d’Urso! : Ascolti Barbara d’Urso: Live Non è la d’Urso vince la serata e fa record stagionale È andata in onda ieri sera la puntata di Live Non è la d’Urso che tutti stavano aspettando, quella che ha visto la confessione di Eliana Michelazzo e che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. Infatti, ieri mercoledì 22 maggio sono stati ben 3.916.000 telespettatori e il 18% di share per il programma di Barbara ...