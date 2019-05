Bakayoko lascia il Milan | “grazie di tutto | nonostante la delusione finale”

sportfair

(Di martedì 28 maggio 2019)non sarà un calciatore delnella prossima stagione, il riscatto del centrocampista del Chelsea è troppo esoso Giornate caldissime in casa, ricche di addii più o meno annunciati. Gattuso lascerà la guida tecnica, Leonardo saluterà la truppa e nella dirigenza potrebbe esserci un altro scossone riguardante Maldini. Insomma, tanta carne al fuoco, ma non è finita. Ancheha voluto salutare il pubblico rossonero, il centrocampista non verrà riscattato a causa dei costi elevati dell’operazione: “la vittoria di ieri non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo e finire tra le top 4 per offrirti la Champions la prossima stagione. Questanon cancellae desidero ringraziarvi. Grazie per il vostro sostegno, che è tanto più bello e sincero perché l’inizio della nostra relazione è stato complicato. Grazie per il ...

77c9f88d5ab14df : Quindi il Milan lascia andare bakayoko e per soli 10 milioni in meno prende Stefano sensi a 25 milioni... Ma chi ca… - gazz_rossonera : Milan-Frosinone: Bakayoko lascia il campo al 52'. Al suo posto, Cutrone -