Avatar | stasera in tv il film di James Cameron che ha riscritto le regole del cinema

(Di martedì 28 maggio 2019) S’è fatto un gran parlare diultimamente. Tutti si sono chiesti se il ciclone Avengers: Endgame sarebbe riuscito a scalzare ildidal primo posto quale più alto incasso della storia del, con la mirabolante cifra di 2,787 miliardi di dollari – cosa che probabilmente accadrà. Primati a parte, è innegabile che, uscito ormai dieci anni fa, abbia rappresentato uno spartiacque nelcontemporaneo. Una conferma dell’ambiziosa propensione al gigantismo del suo autore, che gli spettatori potranno apprezzare vedendolo o rivedendolosu Italia 1 alle 21.25.Coi suoiè sempre riuscito a sintonizzarsi sul proprio tempo e interpretarlo. Negli anni Ottanta Terminator, raccontando la storia del cyborg Schwarzenegger, rifletteva sulla commistione tra uomo e macchina, organico e tecnologico, centrale in un’epoca che cominciava a ...

