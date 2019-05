Auxilium Torino penalizzato | il Tribunale Federale rigetta il ricorso

Basket - Auxilium Torino : indagati i vertici. “Frode fiscale e indebite compensazioni” : Sequestri nella sede dell’Auxilium Torino ea Ivrea, Caluso, Mazzé e fuori regione da parte della Guardia di finanza nell’ambito di un’indagine per frode fiscale e indebite compensazioni. Sotto inchiesta ci sono gli ex vertici della società, Antonio Forni, Massimo Feira e Maurizio Actis. Il club, sponsorizzato da Fiat negli ultimi anni, è recentemente retrocesso dalla Serie A a causa di una penalizzazione di 8 punti decisa dalla ...

Auxilium Torino : la sindaca Appendino interviene per salvare la società : Auxilium Torino, la sindaca Chiara Appendino ha preso in mano la situazione per cercare di salvare la situazione Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per consentire alla Torino della pallacanestro di permanere in uno dei campionati di vertice del basket nazionale. Questa mattina la sindaca Chiara Appendino e l’assessore allo Sport, Roberto Finardi, hanno incontrato Stefano Sardara, il presidente della Dinamo ...

Basket : Auxilium Torino retrocessa - confermato -8 penalizzazione : L'Auxilium Torino è retrocessa all'ultimo posto della serie A . Il consiglio federale della Fip ha infatti confermato, oggi, gli 8 punti di penalizzazione nel campionato in corso. La squadra torinese ...

Basket - precipita la situazione dell’Auxilium Torino : la cordata torinese fa un passo indietro mentre la ComTec chiede 8 punti di penalizzazione : Giorno dopo giorno, il baratro scavato dalla Fiat Auxilium Torino si fa sempre più grande. Non bastasse la richiesta della ComTec di penalizzare la società di otto punti nel campionato in essere, che verrà esaminata domani dal Consiglio Federale, a causa di ripetute irregolarità nei pagamenti IRPEF e INPS per quattro dei cinque bimestri tra marzo-aprile e novembre-dicembre 2018, adesso arriva la mazzata finale. Giovanni Paolo Terzolo, ideatore ...

Basket - la Lega Serie A esclude l’Auxilium Torino : L’Assemblea della Lega Basket di Serie A “ha deliberato la esclusione dalla LBA del club Auxilium Pallacanestro Torino. La decisione è stata adottata per condotta incompatibile con la permanenza nella Lega alla luce dell’ingresso nella nuova compagine societaria proprietaria del club torinese di Dimitry Gerasimenko, già proprietario della Pallacanestro Cantù sino al febbraio 2019″. E’ […] L'articolo Basket, la ...

Appendino sul caso Auxilium : 'Torino non può permettersi di perdere questa realtà sportiva' : " In questa giornata di festa, purtroppo lo sport torinese registra anche una brutta notizia, con l'esclusione della Fiat Auxilium Torino dalla Lega Basket. Incontrerò il 7 maggio la società con cui ...

Basket : ecco i fondi per Auxilium Torino : Torino, 23 APR - L'Auxilium Torino porterà a termine la stagione in corso. La Federazione Italiana Pallacanestro annuncia in una nota che la società "sembra aver reperito le risorse necessarie per ...

Basket - la FIP sull’Auxilium Torino : “La società sembra aver reperito le risorse necessarie per portare a termine il campionato” : Interviene la FIP sul caso dell’Auxilium Torino, dopo le voci che nelle ultime ore vorrebbero la società piemontese praticamente salva dopo aver trovato il milione di euro del quale ha bisogno (si parla di un intervento di Gerasimenko, ex patron di Cantù). In attesa di conferme la Federazione fa sapere che continueranno i controlli già in essere sulla società torinese. Di seguito il comunicato ufficiale integrale della Federazione: ...