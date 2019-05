wired

(Di martedì 28 maggio 2019) (foto: Mr.Cole Photographer via Getty Images) L’intelligenza artificiale colpisce ancora. E oggi ha scoperto che alcune mutazioni nel dna spazzatura, la parte di dna non codificante che non contiene informazioni per la produzione delle proteine, potrebbero contribuire allo sviluppo di uno dei disturbi dello spettro autistico le cui, ad oggi, non sono ancora ben note. A mostrarlo è un gruppo di ricerca coordinato dall’Università di Princeton e guidato da Olga Troyanskaya in collaborazione con Robert Darnell. Gli scienziati spiegano che si tratta della prima dimostrazione di come mutazioni che si trovano nel dna non codificante possano causare una malattia. I risultati sono stati pubblicati su Nature Genetics. Dna spazzatura In passato il dna spazzatura o non codificante era considerato, ma ora è stato riabilitato: ha un ruolo importante nel regolare l’espressione ...

MilanoCitExpo : Autismo, nuove cause rintracciate nel “dna spazzatura” #DipartimentoInnovazioneTecnologia - SingolaritaTech : Autismo, nuove cause rintracciate nel “dna spazzatura” - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: L'intelligenza artificiale scopre nuove mutazioni dell'autismo -