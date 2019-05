Auricolari Bluetooth | i migliori da comprare

1MORE Stylish True Wireless : i nuovi Auricolari Bluetooth : La 1MORE aggiunge gli Stylish True Wireless al proprio catalogo di prodotti, introducendo un prodotto totalmente senza fili. Dettagli In precedenza, avete visto la nostra recensione delle Stylish BT di 1MORE , ma questa volta la ditta stupisce tutti puntando sul design totalmente Wireless . L’idea dietro questo modello è di creare una soluzione compatta, senza andare a influenzare la qualità del suono. Le Stylish True Wireless , come si può ...

