Aumentano i negozi di cannabis legale a Milano nonostante le limitazioni del governo

(Di martedì 28 maggio 2019) Che il settore dellalight sia in forte aumento è un dato inequivocabile e ancora più chiari sono i dati che emergono dalle ricerche di mercato che evidenziano una crescita del 75% solo per quanto riguarda i nuovi esercizi commerciali senza tenere conto delle attività agricole connesse che dai 2300 ettari del 2017 sono arrivati ai quasi 5 mila di quest’anno; una cifra che è destinata a crescere nei prossimi anni. I produttori nel nostro paese sono circa 2 mila e 500, poca roba rispetto ad altri paesi europei, ma che comunque bastano a farci collocare al 4° posto nel continente. Importanti i dati che provengono dal territorio, per quanto riguarda i, che si moltiplicano in ogni provincia e nel centro nord hanno raggiunto numeri importanti. Ale attività sono circa 60 e solo nel corso del 2018 le attività si sono praticamente raddoppiate facendo sì che la...

