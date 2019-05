Audi - S6 e S7 TDI in Italia a partire da 80 450 euro

quattroruote

(Di martedì 28 maggio 2019) L'ha rilasciato le informazioni relative al mercatono per i modelli S6 e S7 Sportback TDI. Si aprono infatti le prevendite per le nuove sportive a gasolio: la S6 sarà proposta ada 80.450in versione berlina e 82.850per la Avant, mentre la S7 Sportback sarà disponibile ada 90.100.V6 TDI da 349 CV e 700 Nm. Le tre varianti sono dotate della versione più potente del V6 3.0 TDI capace di 349 CV e 700 Nm. Per la prima volta troviamo unite le tecnologie Mild Hybrid e sovralimentazione elettrica EAV con impianto a 48V, inoltre sono di serie trazione quattro e cambio automatico Tiptronic otto marce. Con circa 5 secondi per toccare i 100 km/h da fermo e 250 km/h di velocità massima autolimitata le prestazioni non mancano, ma sono controbilanciate dai consumi, che variano tra 7,8 e 8,1 l/100 km (203-211 g/km) in base all'allestimento nel ciclo ...

