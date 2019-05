Atrofia muscolare spinale | una dose di Zolgensma costa 2 milioni di dollari

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) In base ai risultati ottenuti da studi clinici condotti su 36 bambini, di età compresa tra 2 settimane e 8 mesi, il 24 maggio 2019 l’agenzia statunitense FDA (Food and Drug Administration) ha approvato la nuova terapia genica “Onasemnogene abeparvovec”, nome commerciale. Dopo una lunga negoziazione, il prezzo di una singoladi questa terapia è stato fissato a 2.125di. Un costo senza precedenti per un farmaco. Una terapia salvavita Quella appena approvata è indubbiamente una terapia salvavita. I piccoli pazienti affetti da SMA () hanno poche chance di sopravvivenza. L’approvazione della FDA è arrivata per il trattamento dei piccoli pazienti con SMA ereditaria, anche se non hanno ancora manifestato i sintomi della malattia. La SMA è una malattia delle cellule nervose delle corna anteriori del midollo. Da queste cellule ...

