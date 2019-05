Atletica | Golden Gala Roma 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Atletica – Filippo Tortu in fiducia dopo Rieti : “grande segnale in vista del Golden Gala” : Filippo Tortu in fiducia dopo la buona prova disputata a Rieti: l’atleta azzurro è pronto per la sfia del Golden Gala di Roma “È un grande segnale in vista dei 200 metri del Golden Gala tra due settimane a Roma, ho tanta voglia di correre all’Olimpico”. Filippo Tortu è un fiume in piena. Stringe mani, abbraccia, firma autografi e non si nega alle richieste di selfie. Il sontuoso 9.97 di Rieti, che sarebbe stato record italiano se non ...