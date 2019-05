Atalanta | Gasperi rinnova il contratto fino al 2022 | quanto guadagnerà

Atalanta - confermato Gasperini fino al 2022 : Roma su Giampaolo : Rinnovo Gasperini ormai quasi certo. L’incontro tra il tecnico dell’Atalanta e il presidente Percarssi sarebbe terminato con una fumata bianca, la quale proclamerà la conferma del tecnico sulla panchina dei bergamaschi anche in vista della prossima stagione. Accordo fino al 2022 e nuovo piano per recitare una parte da protagonista anche in Champions League. “Ci […] L'articolo Atalanta, confermato Gasperini fino al 2022: ...

Panchina Atalanta - c’è l’accordo con Gasperini : continua il matrimonio : Su CalcioWeb l’avevamo anticipato in occasione del valzer allenatori, adesso è arrivata la conferma: Gasperini sarà l’allenatore dell’Atalanta anche per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha realizzato un vero e proprio miracolo, si è qualificato per la prossima Champions League, un risultato inimmaginabile ad inizio stagione. Il merito principale è stato del tecnico Gasperini che inevitabilmente è finito nel mirino ...

Atalanta - Gasperini non si muove da Bergamo : contratto prolungato fino al 2022 : L’allenatore nerazzurro ha deciso di rimanere sulla panchina della Dea, trovando l’accordo per il rinnovo del contratto L’Atalanta ‘riparte’ da Gian Piero Gasperini, l’allenatore di Grugliasco ha deciso di rimanere sulla panchina nerazzurra anche nella prossima stagione. Paola Garbuio/LaPresse Una volta conquistata la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, prima volta nella storia ...

Atalanta - Antonio Percassi : “Gasperini? Domani saprete tutto” : “Ci vediamo Domani mattina per un caffè”. Antonio Percassi, rispondendo alla domanda sul futuro dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, rimanda ogni annuncio dopo essersi comunque già incontrato oggi col tecnico, che come annunciato dall’interessato si sta sedendo al tavolo di confronto con la società: “Domani a colazione si saprà tutto, ma sono ottimista e fiducioso”, ha aggiunto il ...

Atalanta - il bivio più difficile dopo l'impresa : lo scenario dell'addio di Gasperini : Ora che l' Atalanta è arrivata lassù - dove pochi osavano anche solo immaginare per paura di essere presi per squilibrati visionari - ed è entrata prepotentemente nella storia del football italiano conquistando le simpatie di chi non ne poteva più del noioso non-gioco delle big (ma anche provocando

Panchina Atalanta - Marino : “Gasperini? Nessuno può offrirgli quanto noi” : Panchina Atalanta – “Gasperini? Io ho un rapporto e sono in simbiosi con lui, lo frequento tutti i giorni. Abbiamo vissuto questi tre anni uno a fianco dell’altro con amicizia e professionalita’. L’Atalanta puo’ offrire un percorso che da altre parti non potra’ ricevere, e’ una decisione che prendera’ insieme al presidente con affetto e amicizia che ha sempre contraddistinto il loro ...

Panchina Atalanta - oggi l’incontro Percassi-Gasperini : si valutano due nomi “forti” tra i successori in caso di separazione : Si terrà oggi, a quanto apprende l’Adnkronos, l’incontro tra il presidente del’Atalanta Antonio Percassi e il tecnico del ‘miracolo’ Champions Gian Piero Gasperini, per definire il futuro dell’allenatore. Dopo aver raggiunto lo storico traguardo della Champions League, l’allenatore di Grugliasco sembrerebbe non resistere alle tentazioni della Roma, che gli propone un contratto triennale e le ...

Atalanta - è arrivato il giorno della verità : faccia a faccia Gasperini-Percassi : Gian Piero Gasperini ed il patron dell’Atalanta Antonio Percassi, si incontreranno oggi per delineare il futuro Si terrà oggi, a quanto apprende l’Adnkronos, l’incontro tra il presidente del’Atalanta Antonio Percassi e il tecnico del ‘miracolo’ Champions Gian Piero Gasperini, per definire il futuro dell’allenatore. Dopo la conquista di un posto nell’Europa che conta, l’allenatore di ...

Atalanta - Percassi : “E’ un risultato strabiliante. Gasperini? Scontato che rimanga” : “Il primo abbraccio l’ho dato a Gasperini, era ovvio. Convincerlo ad allenare l’Atalanta anche il prossimo anno? E’ Scontato che rimanga qui“. Queste le dichiarazioni di Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, nel post partita di Atalanta-Sassuolo. Grande felicità da parte del patron della Dea che per la prima volta nella storia conquista l’accesso alla Champions League: “E’ un ...

Atalanta - Gasperini : “Ragazzi meravigliosi - traguardo storico”. E sul futuro… : “Volevamo finire bene, i ragazzi hanno dato tantissimo, era una partita difficilissima ma i ragazzi sono stati bravi contro una squadra che ha giocato giustamente alla morte”. Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta ai microfoni di Sky una storica qualificazione in Champions League. “E’ una grandissima vittoria per la società, la gente e per questi ragazzi che sono stato grandiosi, ...

Atalanta - il miracolo di Gasperini è compiuto : a Reggio Emilia parte la festa e sul futuro… [VIDEO] : Gian Piero Gasperini ha portato la sua Atalanta in Champions League al termine di una cavalcata splendida culminata con la vittoria odierna col Sassuolo Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta hanno raggiunto il clamoroso obiettivo Champions League, con il 14° budget per gli stipendi del campionato. I bergamaschi sono meritatamente arrivati nell’Europa che conta per la prima volta nella storia, un’impresa splendida ottenuta ...

VIDEO Atalanta-Sassuolo 3-1 : Highlights - gol e sintesi. I ragazzi di Gasperini vanno in Champions League! : L’Atalanta corona la sua corsa Champions e, travolgendo per 3-1 il Sassuolo nell’ultima giornata di Serie A, si qualifica per la massima competizione continentale. Berardi spaventa gli orobici, poi sono i bomber, Zapata e Gomez, a ribaltare la situazione a cavallo tra i due tempi. Pasalic chiude i conti e parte la festa. Highlights Atalanta-Sassuolo 3-1 IL VANTAGGIO DI BERARDI #Atalanta 0:1 #Sassuolo | #SerieA | Day 38 | #Berardi ...

Formazioni ufficiali Atalanta-Sassuolo : le scelte di Gasperini e De Zerbi : Formazioni ufficiali Atalanta – Sassuolo: le scelte di Gasperini e De Zerbi Formazioni ufficiali Atalanta Sassuolo| Tutto pronto per le ultime sei partite di questa 38a giornata di Serie A. I verdetti più importanti si decideranno in questi 90 minuti. L’Atalanta si gioca la Champions League e per raggiungerla servirebbe una vittoria. In caso di pareggio o sconfitta bisognerà aspettare i risultati di Inter e Milan, impegnate ...

Roma - arriva Gasperini : c’è l’offerta giallorossa - sarà addio all’Atalanta : Gasperini Roma- Gasperini potrebbe dire addio all’Atalanta al termine della stagione. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, la Roma sarebbe ormai pronta a piombare sull’attuale tecnico dell’Atalanta in vista del prossimo futuro. Una qualificazione in Champions League ormai certa con l’Atalanta, e poi via alla nuova avventura sulla panchina giallorossa. Il “Gasp” potrebbe valutare bene il ...