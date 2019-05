Astronomia | i pianeti gioviani e la caccia alla vita

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) I guardiani dell’Universo sono loro: i. Proprio come Giove fa con la Terra, questi mondi giganti potrebbero proteggere il loro sistema planetario da eventuali impatti pericolosi, poiché il loro campo grazionale agirebbe come uno scudo protettivo, respingendo nello spazio la maggior parte degli oggetti come meteore, comete ed asteroidi. Gli scienziati sostengono che Giove abbia influenzato profondamente lo sviluppo dellasul nostro pianeta e scovaresimili potrebbe essere molto importante per conoscere la potenziale abitabilità in altri sistemi planetari. Un recente studio – riporta Global Science – guidato da un team dell’Università della California, ha applicato un nuovo approccio attraverso cui è stato possibile individuare due, che potranno fornire dati utili nellasu mondi extrasolari. Attualmente la ...

