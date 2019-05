Ascolti tv | successo per il Grande Fratello che sfiora i 3 | 7 milioni di telespettatori

tvzap.kataweb

(Di martedì 28 maggio 2019)tv, Prime time Barbara d’Urso porta a casa ancora unavittoria aggiudicandosi la serata televisiva con la diretta del. Il reality di Canale 5 dalle 21.46 all’1.20 è stato visto da 3.681.000 spettatori con il 22.4% di share. Al secondo posto su Rai1 lo Speciale Porta a Porta Elezioni Europee – Chi ha Vinto? di Bruno Vespa con 2.478.000 spettatori e l’11.6% di share. Su Rai3 il film Il Matrimonio che Vorrei ha ottenuto 1.342.000 spettatori e il 5.4% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: L’alba del pianeta delle scimmie su Italia 1 (1.331.000 spettatori, share 5.7%), Propaganda Live – Speciale Elezioni su La7 (1.133.000 spettatori, share 6.7%), Unici – Edoardo Bennato tra Rossini e Rock ‘n’ Roll su Rai2 (851.000 spettatori, share 3.8%), Quarta Repubblica su Rete4 (752.000 spettatori, ...

DextertheB : Mezzo punto in più in prime time Due punti in più in seconda serata Il #GF16 riscrive la storia dei reality e non… - Kariswhoo : Ho finito la S4 di Lucifer, stagione veramente bellissima, molto più delle altre. Il finale andrebbe bene anche com… - franic_twi : @Antigiornalista Altrimenti non si spiegherebbe il successo di ascolti televisivi della D’Urso, del Grande Fratello… -